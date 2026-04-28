Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος – «Έχει ψυχικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»

Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας,

Ο γνωστός δικηγόρος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του μετά το διπλό ένοπλο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης (28/04/2026), ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

​«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταδίκη 35χρονου stalker μίας 26χρονης στη Θεσσαλονίκη - Είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από άλλη πόλη
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, ζητούσε επίμονα ανταπόκριση εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο
Το απειλητικό σημείωμα και το βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη του 89χρονου: «Είδα τον διάβολο, θα δείτε τι θα πάθετε»
Το σημείωμα που άφησε ο 89χρονος πριν ανοίξει πυρ σε Εφετείο και ΕΦΚΑ και τελικά συλληφθεί οπλισμένος στην Πάτρα - Ο ηλικιωμένος είχε λάβει άδεια οπλοφορίας το 2018
