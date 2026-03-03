Ελλάδα

Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Έριξαν τουλάχιστον 7 φορές σε αυτοκίνητο – Το ΙΧ βρέθηκε αργότερα, στον Διόνυσο

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες, για να «φωτίσουν» την επίθεση που έγινε σε κεντρικό σημείο της Νέας Μάκρης
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το συμβάν με τους πυροβολισμούς έγινε στις 16.15 το απόγευμα της Τρίτης (3/3/26). Τρεις πεζοί πλησίασαν ένα αυτοκίνητο στη Νέα Μάκρη και πυροβόλησαν τουλάχιστον 7 φορές.

Το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί είναι απέναντι από μεγάλο σούπερ μάρκετ, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη Νέα Μάκρη. 

Οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν εκεί 7 κάλυκες και ένα φυσίγγι από πυροβόλο όπλο. Ωστόσο δεν βρήκαν το αυτοκίνητο που έγινε στόχος της επίθεσης. Μετά από έρευνες στις πινακίδες κυκλοφορίας, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε μία Τουρκάλα.

Στις 18.00 έγινε γνωστό ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο, στον Διόνυσο, τρυπημένο από σφαίρες, χωρίς κανέναν μέσα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τους πυροβολισμούς, 4 άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, βγήκαν από ένα κατάστημα της περιοχής και άρχισαν να τσακώνονται.

Από την Αστυνομία αναζητούν τώρα υλικό από κάμερες αλλά και αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η εικόνα για το τι συνέβη.

Ελλάδα
