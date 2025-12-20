Συμβαίνει τώρα:
Radar της τροχαίας «τσάκωσε» οδηγό μηχανής να τρέχει στη Συγγρού με 161 χλμ την ώρα

Το όριο ταχύτητας σε εκείνο το σημείο είναι 90 χλμ την ώρα
Μηχανές ΔΙΑΣ
Φωτογραφία αρχείου ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Κόκκινο» χτύπησε το radar της τροχαίας όταν πέρασε μπροστά από το μπλόκο των αστυνομικών οδηγός μηχανής που έτρεχε στη Συγγρού με 161 χλμ την ώρα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα (20.12.205) να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Συγγρού στο ύψος της Καλλιθέας. Αν και το όριο ταχύτητας, σε εκείνο το σημείο, ήταν 90 χλμ την ώρα, ο οδηγός τερμάτισε το γκάζι του πατώντας τα 161 χλμ την ώρα.

Στελέχη της τροχαίας του πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

