Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19.08.2026) στο Ρέθυμνο με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες, ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά, με τον 21χρονο οδηγό του δίκυκλου να χάνει τη ζωή του αν και φορούσε κράνος.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.