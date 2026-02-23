Συμβαίνει τώρα:
Ρέθυμνο: Πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι μόλις είδαν τους αστυνομικούς – 4 συλλήψεις

Τα 4 άτομα άρχισαν να τσακώνονται άσχημα με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο
περιπολικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στα χέρια των αρχών στο Ρέθυμνο βρίσκονται τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα για κοκαΐνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr το βράδυ της Κυριακής (22/02/2026) ένας 41χρονος, ένας 26χρονος, ένας 22χρονος και μία 22χρονη βρίσκονταν σε ένα σπίτι στο Ρέθυμνο και ο τσακωμός τους οδήγησε στη σύλληψη για κοκαΐνη.

Συγκεκριμένα τα 4 άτομα άρχισαν να τσακώνονται άσχημα με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Μόλις τα νεαρά άτομα είδαν τους αστυνομικούς πέταξαν από το μπαλκόνι συσκευασίες με ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και συνέλεξαν και διαπίστωσαν πως πρόκειται για τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Και οι τέσσερις συνελήφθησαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

