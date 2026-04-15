Ρέθυμνο: Σφραγίστηκε παράνομη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων μετά από καταγγελίες

Με μια συντονισμένη επέμβαση των Αρχών, σφραγίστηκε ο χώρος με την παράνομη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων που λειτουργούσε το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, στον χώρο που λειτουργούσε η υποτιθέμενη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, σε πολυκατοικία εντός της πόλεως του Ρεθύμνου, φιλοξενούνταν περίπου πέντε ηλικιωμένοι, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με τα «Ρεθυμνιώτικα Νέα» ο χώρος σφραγίστηκε. Μάλιστα, το CRETA24 αναφέρει πως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες δεν γνώριζαν τίποτα ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Ελληνική Αστυνομία που ενημέρωσε σχετικά τις υπηρεσίες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Ρεθύμνης, ο οποίος έδωσε εντολή, αφενός να κληθούν οι συγγενείς των ηλικιωμένων που διέμεναν εκεί να τους παραλάβουν, αφετέρου να σφραγιστεί άμεσα ο χώρος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάσσεται ήδη η σχετική δικογραφία.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
112
69
66
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βανδαλισμοί στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας: Έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία και έκλεψαν 8.000 ευρώ – Αγωγές και μηνύσεις προαναγγέλλει ο δήμος
Άγνωστοι παραβίασαν το σχολικό συγκρότημα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές – «Ο λογαριασμός θα πάει στους ενόχους», δηλώνει ο Γιώργος Παπανικολάου
Επιδρομή στο 5ο λύκειο Γλυφάδας
