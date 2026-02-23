Συμβαίνει τώρα:
Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 7χρονος που κατανάλωσε αλκοόλ αντί για βυσσινάδα – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος

Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του - Οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης του καταστήματος
Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, μετά από απίστευτο περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο, στο οποίο σέρβιραν ποτό κατά λάθος αντί για χυμό βύσσινο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε εφιάλτη μετατράπηκε μία απλή οικογενειακή έξοδος το Σάββατο (21.02.2026), όταν ο 7χρονος γιος ενός ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης στο Ρέθυμνο.

Οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και είναι πλέον καλά στην υγεία του.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε προχτές, όταν η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και ο 7χρονος ζήτησε έναν χυμό βύσσινο.

Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι το παιδί θα κατανάλωνε ποτό που περιείχε αλκοόλ.

Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

