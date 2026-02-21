Ροδόπη: Κατέρρευσε πάτωμα εστιατορίου – Στο νοσοκομείο 9 τραυματίες

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (21.02.2026) σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όπου βρέθηκαν στο «κενό» βρέθηκαν πελάτες την ώρα του φαγητού στην περιοχή Πάνδροσο.

Το πάτωμα μιας ταβέρνας στην Ροδόπη υποχώρησε με αποτέλεσμα οι πελάτες να χάσουν κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια τους. Εννέα από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν έξι άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία πήγαν με δικό τους όχημα.

Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.

Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν σήμερα ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση.

Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν.