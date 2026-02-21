Ελλάδα

Ροδόπη: Κατέρρευσε πάτωμα εστιατορίου – Στο νοσοκομείο 9 τραυματίες

Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση, ενώ οι υπόλοιποι πήραν εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους
Ροδόπη

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (21.02.2026) σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όπου βρέθηκαν στο «κενό» βρέθηκαν πελάτες την ώρα του φαγητού στην περιοχή Πάνδροσο.

Το πάτωμα μιας ταβέρνας στην Ροδόπη υποχώρησε με αποτέλεσμα οι πελάτες να χάσουν κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια τους. Εννέα από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με θλαστικά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν έξι άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία πήγαν με δικό τους όχημα.

Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.

Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν σήμερα ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση.

Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
173
139
107
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επίσημο «λουκέτο» στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη - Η απόφαση της Περιφέρειας
Το εργοστάσιο της Βιολάντα βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Εργοστάσιο Βιολάντα 6
Newsit logo
Newsit logo