Ρόδος: 41χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένη και της έκλεψε 3.000 ευρώ

Ακόμα ένα περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένης εκτυλίχθηκε στη Ρόδο στις 28 Φεβρουαρίου με τον 41χρονο δράστη να οδηγείται στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε την 78χρονη να βγάλει έξω από το σπίτι της στη Ρόδο χρήματα και κοσμήματα, εξαιτίας κινδύνου από… ραδιενέργεια – όπως επικαλέστηκε, με αποτέλεσμα να της κλέψει 3.000 ευρώ.

Ο δράστης προσήχθη χθες, 4 Μαρτίου 2026 από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία (δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου) και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.