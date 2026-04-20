Ελλάδα

Ρόδος: 56χρονος βίαζε και έκανε παιδί με την κόρη του – Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης

Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε και η κόρη του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δέκα χρόνια θα περάσει στη φυλακή 56χρονος ο οποίος βίαζε και έκανε παιδί με την κόρη του στη Ρόδο. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και την κόρη του 56χρονου, με την οποία απέκτησαν κι ένα παιδί.

Ο 56χρονος παραδέχθηκε και ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με την κόρη του για χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Η υπόθεση της Ρόδου έφθασε στη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της κόρης, η οποία εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωνε σε μια φίλη της και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με βάση αυτό ακολούθησαν διώξεις σε βάρος τους.

Η κόρη του δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της -όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη τότε κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της.

Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση.

Αρχικά η σύλληψη του 56χρονου έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025, μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του και από τότε παρέμεινε στη φυλακή.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
102
91
83
81
