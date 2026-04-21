Ελλάδα

Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια λυκείου με 6 εγγόνια έκανε παρέλαση και στοχεύει να πάει και πανεπιστήμιο

«Από την πρώτη στιγμή είδα τη ζωντάνια της και τη θετική ενέργεια που εξέπεμπε», λέει ο διευθυντής του σχολείου της
Η κυρία Σοφία στα 82 της χρόνια συμμετείχε στην παρέλαση στη Ρόδο / πηγή φωτογραφίας ΣΚΑΪ

Με υπερηφάνεια για όσα κατάφερε σε μεγάλη ηλικία, μία 82χρονη από την Ρόδο παρήλασε κατά την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου. «Ξανάνιωσα, έγινα πάλι κοριτσόπουλο, αν και δεν το περίμενα. Ποτέ δεν είχα παρελάσει ως παιδί», αναφέρει με χαμόγελο η Σοφία Ρωμνάκη, μαθήτρια σε νυχτερινό σχολείο.

Ένας προσωπικός αγώνας για την κυρία Σοφία από τη Ρόδο για να αναπληρώσει όσα έχασε πριν από εβδομήντα τόσα χρόνια, αποφάσισε να γυρίσει στο σχολείο.

Αρχικός στόχος δεν ήταν η παρέλαση αλλά η απόκτηση γνώσης και η ηλικία δεν έγινε εμπόδιο για να τον πετύχει.

«Υπέβοσκε μέσα μου το ότι δεν είχα κάνει παρέλαση ως παιδί». 

Η Σοφία Ρωμνάκη έγινε θέμα συζήτησης στο ΚΑΠΗ και πολλοί θα ήθελαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. «Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να υπάρχει θέληση», λέει.

«Η πρόταση είχε γίνει και για την προηγούμενη παρέλαση αλλά δεν το είχα αποφασίσει, μετά σκέφτηκα Μανδράκι – Δημαρχείο δεν είναι μεγάλη απόσταση, θα τα καταφέρω πιστεύω… η ένταση του βαδίσματος ήταν λίγο έντονη για εμένα, λίγο στο τέλος ζορίστηκα αλλά όλα καλά, τα κατάφερα και είμαι χαρούμενη», τόνισε η κυρία Σοφία μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Στην εκπομπή μίλησε και ο διευθυντής του σχολείου, Νίκος Οικονόμου, ο οποίος επεσήμανε πως η κυρία Σοφία ήρθε στο Λύκειο από το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

«Από την πρώτη στιγμή είδα τη ζωντάνια της και τη θετική ενέργεια που εξέπεμπε», ενώ πρόσθεσε «έτσι ενώ το βραδινό σχολείο δεν έκανε παρέλαση, συννενοηθήκαμε να συμμετέχει μαζί με άλλες συμμαθήτριές της».

 

Η 82χρονη έχει άλλα δύο χρόνια και έχει σχέδια για το μέλλον. Θα ακολουθήσει μαθήματα γεωπονίας. Η οικογένεια ήταν στήριγμα στην προσπάθειά της, την παρότρυναν να επιστρέψει στα θρανία. Γιατί τελικά σημασία δεν έχει τι λέει η ταυτότητα. Αρκεί να υπάρχει θέληση.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή...
(Φωτογραφία αρχείου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το σπάσιμο αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο: «Ο πόλεμος γεννά μόνο βία»
«Η άμεση καταδίκη του περιστατικού από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», τονίζει ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Ελλάδος
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Ελευθερία Γιακουμάκη: Αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης – Είχε προσαχθεί στην αστυνομία για την εξαφάνισή της και αφέθηκε ελεύθερος
Ο 43χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας καραμπίνα - Ο θάνατός του φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση
Η 43χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο
