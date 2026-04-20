Ρόδος: Ελεύθερος ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για τον βιασμό και την ασέλγεια 21 γυναικών

O 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου

Ελεύθερος αφέθηκε τελικά ο 70χρονος γυναικολόγος ο οποίος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για τον βιασμό και την ασέλγεια 21 γυναικών – ασθενών του κατά τη διαδικασία εξέτασής τους στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως έγινε γνωστό ο γυναικολόγος του νοσοκομείου Ρόδου που καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών και έκτοτε βρισκόταν στη φυλακή, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από τον δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Το δικαστήριο όρισε ως όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

O 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος και είχε υποστηρίξει πως τα όσα αναφέρουν στις μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι 21 γυναίκες εναντίον του είναι ψευδή.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε μία 55χρονη τον Αύγουστο του 2020, με την οποία και στράφηκε εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για άλλες 20 γυναίκες που στράφηκαν δικαστικά εναντίον του.

Σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - «Θα πίνουμε νερό και αίμα, να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων κοπαδιών»
Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών και να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού, ζητούν οι κτηνοτρόφοι - Για την κατάσταση ενημερώνονται πολιτικοί που επισκέπτονται το νησί
Κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο, εμποδίζοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών από τα επιβατηγά πλοία της γραμμής, στο λιμάνι της Μυτιλήνης
Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων - Το σενάριο που κατέρρευσε και οι προηγούμενες συλλήψεις
Πρόκειται για έναν 16χρονο που είχε συλληφθεί πριν από λίγα χρόνια ως μέλος σπείρας διακίνησης ναρκωτικών - Η 20χρονη φέρεται να είχε παραχωρήσει το σκούτερ στον 16χρονο έναντι 300 ευρώ για delivery
Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη – Το σενάριο που κατέρρευσε και οι προηγούμενες συλλήψεις 23
