Ρόδος: Ελεύθερος ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για τον βιασμό και την ασέλγεια 21 γυναικών

Ελεύθερος αφέθηκε τελικά ο 70χρονος γυναικολόγος ο οποίος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για τον βιασμό και την ασέλγεια 21 γυναικών – ασθενών του κατά τη διαδικασία εξέτασής τους στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως έγινε γνωστό ο γυναικολόγος του νοσοκομείου Ρόδου που καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών και έκτοτε βρισκόταν στη φυλακή, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από τον δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Το δικαστήριο όρισε ως όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

O 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος και είχε υποστηρίξει πως τα όσα αναφέρουν στις μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι 21 γυναίκες εναντίον του είναι ψευδή.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε μία 55χρονη τον Αύγουστο του 2020, με την οποία και στράφηκε εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για άλλες 20 γυναίκες που στράφηκαν δικαστικά εναντίον του.