Ελλάδα

Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Πρώην λιμενικός ο ένας

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Ποινές κάθειρξης επέβαλε σήμερα Τρίτη (10.03.2026), το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε έναν 43χρονο (πρώην λιμενικό) και άλλον ένα αλλοδαπό, ως εμπλεκόμενους σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Ρόδο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 24 έτη και 6 μήνες (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο λιμενικό, καθώς επίσης και συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών (εκτιτέα 20) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο αλλοδαπό συγκατηγορούμενό του, ενώ έκρινε αθώο έναν 33χρονο αλλοδαπό.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες.

Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν επίσης, οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς και διακίνησης μετανατών από την Τουρκία στο νησί της Ρόδου. Ο 43χρονος Έλληνας που καταδικάστηκε αρνείται εξ αρχής την όποια εμπλοκή στην υπόθεση και φυσικά ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ από τον συγκεκριμένο αλλοδαπό, ενώ είχε τονίσει ότι ο αλλοδαπός τον ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή θέλοντας να τον εκδικηθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
77
77
56
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η Ελληνίδα προπονήτρια Ελένη Καπογιάννη για την διαμονή της στο Ιράν: «Η εθνική μπάσκετ γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ»
«Απαγορεύονται άντρες θεατές σε παιχνίδια γυναικών στο Ιράν, οι παίκτριες άφηναν τη μπάλα για να φτιάξουν τη μαντίλα» λέει η Ελένη Καπογιάννη
Ελένη Καπογιάννη
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Κηφισό, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Συγγρού αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς
Κίνηση
Newsit logo
Newsit logo