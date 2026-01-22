Ρόδος: Θυελλώδεις άνεμοι 11 μποφόρ σαρώνουν το νησί – Πτώσεις δέντρων και καταστροφές

Η κακοκαιρία σφυροκοπά τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα με ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους που κατά τόπους έφτασαν τα 10 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν ριπές έως και 11 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου εξαιτίας της κακοκαιρίας έχει δεχθεί έως τώρα 32 κλήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Από τις πρώτες ώρες κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η Ρόδος και άλλα νησιά παραμένουν συγκοινωνιακά αποκομμένα από χθες καθώς η ένταση των ανέμων έχει ακυρώσει δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων.

Επίσης, πολλαπλές διακοπές του ρεύματος καταγράφονται διαδοχικά σε πολλές περιοχές της Ρόδου έως και αυτή την ώρα δημιουργώντας έτσι αντίστοιχα προβλήματα στους πολίτες.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα Δωδεκάνησα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα που αναμένεται να πνέουν ακόμη και με ριπές στα 10-11 μποφόρ, ενώ χθες το μεσημέρι έφθαναν τα 90 χλμ στην πόλη της Ρόδου που μεταφράζεται σε 9-10 μποφόρ!

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα παραμένουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Δημοτικό Ωδείο. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία στη Σύμη, Λέρο και Καστελόριζο μετά από αποφάσεις των δημάρχων των νησιών.

Κλειστό παραμένει τμήμα της οδού Παπαλουκά, λόγω πτώσης δέντρου και τοιχίου, ενώ στην περιοχή Αφάντου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό εξαιτίας συσσώρευσης φερτών υλικών. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Θωμάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι οι άνεμοι χθες έφτασαν τα 11 μποφόρ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 26 αναφορές για πτώσεις δέντρων και κλαδιών.

Κλειστοί οι αρχαιολογικοί χώροι σε Ρόδο και Κω

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη αρχαιολογικοί χώροι σε Ρόδο και Κω:

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών και του προσωπικού, σήμερα Πέμπτη 22/01/2026, θα παραμείνουν κλειστοί οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι:

Ρόδος

– Αρχαιολογικός χώρος Λίνδου

– Αρχαιολογικός χώρος Καμίρου

– Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως Ιαλυσού – Φιλερήμου

Κως

– Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου