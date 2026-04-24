Rosie Allimonos στο Φόρουμ των Δελφών: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα media

«Όλο και περισσότεροι χρήστες ενημερώνονται μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram», τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, η Group Technology και AI Advisor της Alter Ego Media
Rosie Allimonos
Η Rosie Allimonos, Group Technology και AI Advisor της ALTER EGO MEDIA

Για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη και η επεξεργασία των δεδομένων καθορίζουν τις αποφάσεις και μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό τοπίο μίλησε την Παρασκευή (24.04.2026) η Rosie Allimonos, Group Technology και AI Advisor της Alter Ego Media στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Κατά την ομιλία της οικονομικό φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ «From Data to Decisions: AI and the Real Economy», η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη στον μετασχηματισμό των Μέσων Ενημέρωσης.

Η Rosie Allimonos εστίασε ειδικότερα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ταχύτερη παραγωγή περιεχομένου. Όπως τόνισε, «η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλο αντίκτυπο στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας», ωστόσο το πιο ενδιαφέρον ζήτημα δεν είναι απλώς η ταχύτητα με την οποία μπορεί να παραχθεί περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εταιρείες ενημέρωσης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο άλλα Μέσα, αλλά και τους νέους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες λαμβάνουν την πληροφορία. «Δεν ανταγωνιζόμαστε απλά με άλλα Μέσα, ουσιαστικά ανταγωνιζόμαστε με τον τρόπο που οι άνθρωποι λαμβάνουν την πληροφορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι όλο και περισσότεροι χρήστες ενημερώνονται μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, αντί να επισκέπτονται απευθείας ειδησεογραφικά sites.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alter Ego Media, όπως εξήγησε, κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία μιας ακαδημίας, με στόχο την εξοικείωσή τους με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αλλαγές που αυτή φέρνει στον κλάδο. Η δεύτερη αφορά την αναγνώριση της ευθύνης που έχουν οι οργανισμοί ενημέρωσης απέναντι στο κοινό, ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που υπηρετεί την αξιόπιστη ενημέρωση.

Η Rosie Allimonos υπογράμμισε επίσης ότι για να αποδώσει μία επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, δεν αρκεί η υιοθέτηση γενικών εργαλείων. Αντίθετα, όπως σημείωσε, είναι κρίσιμο ένας οργανισμός να μπορεί να συνεργάζεται με διαφορετικές ομάδες και να δημιουργεί συστήματα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες τους.

«Για να αποδώσει η επένδυση που κάνει κάποιο Μέσο Ενημέρωσης στην τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικό να είναι ικανό να δουλέψει με διαφορετικές ομάδες και να δημιουργήσει συστήματα τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά τις ανάγκες των ομάδων», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Rosie Allimonos συμπύκνωσε το βασικό μήνυμα της παρέμβασής της σε μια φράση: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια».

Rosie Allimonos
από αριστερά: η Δέσποινα Δοξάκη, Independent Non-Executive Board Member της PPC SA, ο Πέτρος Καπασούρης, General Manager του Tiresias και μέλος του Δ.Σ. της ACCIS, η Dinah Rabe, Director Europe της BABL AI, η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos και ο Νίκος Μανιάτης, Partner και Head of Technology & Transformation της KPMG στην Ελλάδα/ EUROKINISSI

Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ενότητα Future, συμμετείχαν επίσης η Δέσποινα Δοξάκη, Independent Non-Executive Board Member της PPC SA, ο Πέτρος Καπασούρης, General Manager του Tiresias και μέλος του Δ.Σ. της ACCIS, και η Dinah Rabe, Director Europe της BABL AI. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Μανιάτης, Partner και Head of Technology & Transformation της KPMG στην Ελλάδα.

Ελλάδα
