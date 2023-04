Το πρώτο και εντυπωσιακό ολόγιομο φεγγάρι της Άνοιξης, γνωστό και ως «Ροζ Πανσέληνο» θα έχουν την ευκαιρία να αντικρύσουν στον ουρανό όσοι μείνουν ξύπνιοι απόψε.

Η «ροζ πανσέληνος» ή «Πασχαλινό φεγγάρι» θα φωτίσει – καιρού επιτρέποντος – απόψε τον ουρανό. Το πρώτο ολόγιομο φεγγάρι θα βγει στις 12:37 το βράδυ της Τετάρτης (05.04.2023).

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται τη NASA, το «Ροζ Φεγγάρι» οφείλει το όνομά του σε ένα αγριολούλουδο κοινώς γνωστό ως «moss pink» στη βάση δεδομένων «The Old Farmer’s Almanac».

Η πανσέληνος του Απριλίου είναι, επίσης, γνωστή ως «Πασχαλινή», καθώς για τους Καθολικούς η Κυριακή, 9 Απριλίου είναι Κυριακή του Πάσχα. Το ροζ φεγγάρι είναι ακόμα γνωστό ως «Sprouting Grass Moon», «Egg Moon» και «Fish Moon».

Του «Ροζ Φεγγαριού» είχε προηγηθεί φέτος το «Φεγγάρι Σκουλήκι», ενώ τον Μάιο, οι λάτρεις της αστρονομίας μπορούν να παρακολουθήσουν την πανσέληνο «Flower Moon».

Τέλος, σύμφωνα με τη NASA, τρεις πλανήτες μπορεί να είναι φανούν απόψε στον ουρανό. Η Αφροδίτη θα είναι η πιο φωτεινή, με τον Ερμή και τον Άρη να είναι, επίσης, ορατοί.

