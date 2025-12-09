SAFE: Τα βήματα της ελληνικής πλευράς για τους αμυντικούς εξοπλισμούς – Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για PULS, Rafale και Apache

Επενδυτικό σχέδιο για αμυντικά προγράμματα και εξοπλισμούς μέσω SAFE ζήτησε η Κομισιόν από την ελληνική πλευρά, κάτι, που σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα θα κάνει πράξη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μελλοντικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τo ελληνικό αίτημα προς την Κομισιόν διατυπώθηκε έτσι ώστε να μη διασφαλίζει μόνο την κατανομή των 787,66 εκατ. ευρώ, αλλά να περιλαμβάνει και σχέδιο για την αξιοποίηση σημαντικού μέρους των τυχόν αδιάθετων πόρων από το συνολικό πρόγραμμα SAFE.

Η στρατηγική της Ελλάδας βασίστηκε σε μια λίστα προτεραιοποιημένων προγραμμάτων, ύψους 2,98 δισ. ευρώ, η οποία λειτουργεί ως «ασφαλιστική δικλείδα» και αποβλέπει στην πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα δεν κριθεί επιλέξιμο, να μπορεί να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο της λίστας.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται βέλτιστη για τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των κονδυλίων SAFE, χωρίς να τίθεται θέμα απώλειας της χρηματοδότησης.

Πηγές του οnalert.gr, αναφέρουν πως το αίτημα της Ελλάδας για δάνειο 1,242,9 εκατ. ευρώ κινούνταν ευθύς εξαρχής εντός του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η προτεινόμενη -από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- αλλαγή αφορά απλώς την υποβολή αιτήματος δανείου από το ταμείο SAFE στο ύψος της προσωρινής κατανομής (787,66 εκατ. ευρώ). Η Ελλάδα από την πλευρά της, με την «έξυπνη» προτεραιοποίηση των προγραμμάτων, αποδεικνύει ότι βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για την αξιοποίηση τυχόν αδιάθετων κονδυλίων, εάν υπάρξει ανακατανομή των ποσών.

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως στην σημερινή (09.12.2025) συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τεθούν στο προσκήνιο το πρόγραμμα προμήθειας των ισραηλινών ΠΕΠ τύπου PULS, οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale και των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache, αλλά και η λειτουργία και ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ.

Πηγή: onalert.gr