Ελλάδα

Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή η οδηγός

Η 65χρονη οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Σαλαμίνα
Το σημείο της τραγωδίας στη Σαλαμίνα / salamina-press.gr

Τραγωδία συνέβη στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Παρασκευής 21.11.2025, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα. 

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο έπεσε από την προβλήτα στη Σαλαμίνα, στη θάλασσα με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Η 65χρονη οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την προβλήτα στα Παλούκια.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από δύτες του Λιμενικού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης μαζί με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το όχημα -αφού η γυναίκα είχε εκδώσει κανονικά εισιτήριο επιβίβασης- κινήθηκε ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα προς σημείο του λιμανιού όπου εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φέρι μποτ. Το αυτοκίνητο φέρεται να διένυσε αρκετά μέτρα πριν καταλήξει στο νερό. Λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει βρέθηκε σε αρκετή απόσταση από την προβλήτα, αναφέρει το salamina-press.gr.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχούς συμβάντος, ενώ οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής παραμένουν υπό εξέταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
92
78
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν φοβάμαι απειλές, να ελεγχθώ κι εγώ για την καθαρότητα των χρημάτων μου» λέει ο Σπύρος Μαρτίκας μετά τη μαραθώνια κατάθεσή του για τις απάτες στο καζίνο
«Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή, να περιμένετε να δεχτώ απειλές τις επόμενες μέρες, ήδη έχω δεχτεί μέχρι τώρα» αποκαλύπτει ο Σπύρος Μαρτίκας
Ο Σπύρος Μαρτίκας
Ευλογιά προβάτων: Εισαγγελική παρέμβαση από Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο
ΚΟΠΑΔΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Newsit logo
Newsit logo