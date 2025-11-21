Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή η οδηγός

Τραγωδία συνέβη στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Παρασκευής 21.11.2025, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο έπεσε από την προβλήτα στη Σαλαμίνα, στη θάλασσα με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Η 65χρονη οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την προβλήτα στα Παλούκια.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από δύτες του Λιμενικού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης μαζί με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το όχημα -αφού η γυναίκα είχε εκδώσει κανονικά εισιτήριο επιβίβασης- κινήθηκε ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα προς σημείο του λιμανιού όπου εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φέρι μποτ. Το αυτοκίνητο φέρεται να διένυσε αρκετά μέτρα πριν καταλήξει στο νερό. Λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει βρέθηκε σε αρκετή απόσταση από την προβλήτα, αναφέρει το salamina-press.gr.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχούς συμβάντος, ενώ οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής παραμένουν υπό εξέταση.