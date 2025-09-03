Ελλάδα

Σαμοθράκη: «Σε διεθνή ύδατα παρέμειναν οι Τούρκοι ψαράδες», λέει το Λιμενικό

«Ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων»
Ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης
Ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης

Ουδέποτε τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη πέρασαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, διευκρινίζει το Λιμενικό, αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό μς έλληνες και τούρκους ψαράδες στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Θάσο και τη Σαμοθράκη.

«Τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», εξηγεί το Λιμενικό σε σημερινή (03.09.2025) ανακοίνωσή του για το συμβάν με τους ψαράδες στη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, συνοδεύουν το δελτίο και με σχετικό χάρτη, μαρκάροντας τα σημεία όπου βρίσκονταν τα ελληνικά και τουρκικά πλεούμενα.

Σημειώνεται πως το σοβαρό περιστατικό, σημειώθηκε το βράδυ της χθεσινής ημέρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης ανάμεσα σε τουρκικά αλιευτικά και ελληνικά σκάφη ψαράδων.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους Τούρκους συναδέλφους τους, ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης με συνέπεια να δεχτούν απειλές ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Λιμενικό:  

Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

xartis

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.

