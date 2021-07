Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές. Και διακοπές σημαίνει ήλιος, θάλασσα, ξεκούραση, νέες παραστάσεις και νέες εικόνες. Άρα, το ερώτημα που τίθεται εμφατικά είναι: που θα πάμε φέτος διακοπές;

Σε αυτή την απόφαση βέβαια θα παίξουν πολλά ρόλο. Πόσες μέρες άδειας μπορεί να έχει κάποιος. Και το τι ψάχνει, βουνό ή θάλασσα; Και τι ακριβώς αποζητά από τις διακοπές του; Ατελείωτες ώρες σε μια ξαπλώστρα ή να έχει και κάτι ακόμα να δει. Και το φαγητό; Πόσο ρόλο παίζει αυτό; Το ποτό και η νυχτερινή ζωή;

Ας κάνουμε ακόμη μια… άσκηση επί χάρτου: έστω ότι έχετε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο (και μπράβο). Σίγουρα, δεν θέλετε να σταματήσετε να οδηγείτε. Άρα ψάχνετε έναν προορισμό όπου θα μπορείτε να πάτε με αυτοκίνητο και θα έχει όλα: βουνό και θάλασσα, καλό φαγητό και νυχτερινή ζωή. Κι όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα…

Μια λέξη λοιπόν χρειάζεται να ακούσετε: Χαλκιδική!

«Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» είναι το σλόγκαν που ακούμε πολλά χρόνια τώρα. Και αν κάποιες φορές η φράση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για… πλάκα, δεν είναι. Γιατί υπάρχει μια άλλη φράση που ακούμε χρόνια: «Αν δεν είναι στη Vogue, δεν είναι στη μόδα». Και όμως η Χαλκιδική είναι και στη Vogue, αφού πριν από λίγο καιρό έκαναν εκεί φωτογράφιση εμπνευσμένη από την Ελληνική Επανάσταση.

Κι αν δεν πειστήκατε με όλα τα παραπάνω, ακολουθούν 10 λόγοι (και η ανάλυσή τους) γιατί… πραγματικά «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και γιατί είναι στη μόδα πάντα και γιατί είναι ο υπέρτατος προορισμός για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Έχει εύκολη πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Σε ένα ταξίδι έχετε… τρεις προορισμούς: Κασσάνδρα, Σιθωνία και Άθω. Και έχει πολλές, μα πάρα πολλές παραλίες.

Πας Χαλκιδική; Πας σε νησί!

Και έχει και νησί η Χαλκιδική! Είναι η Αμμουλιανή, ένας μικρός παράδεισος που είναι και covid safe καθώς έχουν εμβολιαστεί όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι!

Η Αμμουλιανή είναι το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας και ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για πολλούς και κυρίως «ανεξάρτητους» ταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια. Κι αν νοικιάσετε μία βαρκούλα και επισκεφτείτε το σύμπλεγμα των νησιών Δρένια (ή Γαϊδουρονήσια) με τις απίστευτες παραλίες, τότε θα έχετε να λέτε ότι στις διακοπές σας επισκεφτήκατε κι ένα ακατοίκητο νησί.

Το νησί της Αμμουλιανής μοιάζει με έναν επίγειο παράδεισο με χαμηλούς λόφους και ελαιόδεντρα και απίστευτα εξωτικές παραλίες με κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά! Ένας πραγματικός παράδεισος 4,5 τ. χιλ που κρύβει πολλά μυστικά. Το χωριό της Αμμουλιανής είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το λιμάνι με πανέμορφες κεραμοσκεπές, αυλές γεμάτες ανθισμένα λουλούδια και μικρά σοκάκια για να κάνετε τη βόλτα σας.

Απέχει μόλις δύο ναυτικά μίλια από την απέναντι ακτή και είναι εύκολα προσβάσιμη με το καραβάκι (15 λεπτά) από το λιμανάκι της Τρυπητής.

Tip: Μέχρι το 1925, η Αμμουλιανή ήταν μετόχι της μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Δύο ή τρεις μοναχοί ζούσαν εκεί και διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του μοναστηριού. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες κυρίως από το νησί της Προποντίδας εγκαταστάθηκαν στο νησί. Έφεραν μαζί τους την κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμα τους και βέβαια τη γνώση τους για τη θάλασσα, την οποία εξάσκησαν ως επάγγελμα και μεγαλούργησαν. Αυτός είναι και ο λόγος που η Αμμουλιανή θεωρείται ότι κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο στόλο ψαροκάικων στην Ελλάδα (αναλογικά με τον πληθυσμό της)!

Τι θα δείτε: Το Λαογραφικό Μουσείο της Αμμουλιανής που «διηγείται» τις ιστορίες των προσφύγων και πως ήταν η ζωή τους τα πρώτα χρόνια.

Την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 1865 και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Το κτήριο που στεγάστηκε το πιο παλιό σχολείο της Χαλκιδικής και χτίστηκε το 1871.

Το παλιό ναυπηγείο, γνωστό ως Αρσανάς, όπου οι Αγιορείτες μοναχοί προστάτευαν τις βάρκες τους από την κακοκαιρία.

Για τους καλοφαγάδες

Αν κάτι είναι must στις διακοπές είναι το καλό φαγητό. Και φυσικά η Χαλκιδική το έχει ΚΑΙ αυτό. Είναι άλλωστε διάσημη για τα φρέσκα θαλασσινά και ψάρια, το μέλι της (η Χαλκιδική παράγει περίπου 40% της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα), τις περίφημες ελιές της, τα μύδια Ολυμπιάδος.

Κι αν σας αρέσει το κρασάκι (σε ποιον δεν αρέσει) θα «περπατήσετε» στους δρόμους του κρασιού Χαλκιδικής!

«Μαμά, μπαμπά, κοίτα!»

Ναι, σωστά καταλάβατε: η Χαλκιδική είναι ο ιδανικός προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά. Για πιτσιρίκια που λατρεύουν τη θάλασσα, που δεν θέλουν να βγουν από το νερό ούτε όταν τα χέρια και τα πόδια τους έχουν μουλιάσει ή τα χείλη τους έχουν γίνει μπλε! Που θέλουν να πλατσουρίζουν και να παίζουν στην ακροθαλασσιά και με κάθε ευκαιρία να φωνάζουν… «μαμά, μπαμπά, κοίτα!».

Η Χαλκιδική, εκτός από ρηχά και ζεστά νερά χωρίς τους ανέμους του Αιγαίου, έχει και κάτι ακόμη για να μην βαρεθούν τα πιτσιρίκια σας ή εσείς: πολλές δραστηριότητες από θαλάσσια πάρκα, κανό καγιάκ, μέχρι ενοικίαση σκάφους. Και βέβαια είναι ο απόλυτος προορισμός για snorkeling. Μιλάμε άλλωστε για τη χερσόνησο των 94 Γαλάζιων Σημαιών.

Αν για παράδειγμα ο προορισμός σας είναι η Σιθωνία, τότε το Καρύδι είναι σίγουρα μία από τις must-see must-swim παραλίες της Χαλκιδικής!

Ή, εναλλακτικά, μπορείτε να διαλέξετε μία από τις εκδρομές που οργανώνονται και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μίας εκδρομής με καταμαράν, καγιάκ, πεζοπορία, σερφ! Ειδικά για το τελευταίο, αν δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, τότε είναι ο κατάλληλος τόπος. Διότι υπάρχουν οι παραλίες για τις τέλειες συνθήκες μαθήματος. Αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά και μικρά κύματα θα σας διευκολύνουν να κάνετε τα πρώτα σας βήματα.

Υπάρχουν, επίσης, προγράμματα για θαλάσσια σπορ προσιτά για άτομα με ειδικές ικανότητες. Ο ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα για καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, κωπηλασία, σερφινγκ και καγιάκ για άτομα με διαφορετικά επίπεδα κινητικότητας και ικανότητας.

Βουρ για… Βουρβουρού

Αν ψάχνετε κάτι έξω από τα συνηθισμένα, η Βουρβουρού είναι εκεί και σας περιμένει να την εξερευνήσετε. Πόσοι δεν θέλουν να κολυμπήσουν σε κρυστάλλινα νερά και να μείνουν μόνοι σε ένα νησί;

Αν λοιπόν έχετε στο… «αίμα» σας την εξερεύνηση και είτε από εκείνους που θέλουν πάντα κάτι να κάνουν, τότε το σύμπλεγμα των 9 βραχονησίδων στο κόλπο της Βουρβουρούς είναι ο απόλυτος προορισμός! Το μόνο που χρειάζεται είναι να νοικιάσετε ένα μικρό σκάφος, το οποίο δεν χρειάζεται ειδικό δίπλωμα, να πάρετε μαζί σας τα απαραίτητα να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο κρυμμένα μυστικά της όπως την παραλία Παράδεισος, Χαβάη, Κρυφτό ή τη “Γαλάζια λίμνη” όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι.

Έτσι, θα κολυμπήστε σε ερημικές ακτές, στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση οδικώς και θα ανακαλύψετε τη δική σας ιδιωτική παραλία!

Η διαδρομή είναι πολύ σύντομη. Υπάρχουν επίσης οργανωμένες εκδρομές με πλεούμενα, που κάνουν τον γύρο των νησίδων και σας αφήνουν εκεί για να απολαύσετε τις ακτές τους για μερικές ώρες.

Let’s party

Αν δεν ζήσετε, ενώ είστε διακοπές στη Χαλκιδική, τη νυχτερινή ζωή της Κασσάνδρας, τότε έχετε κάνει τη… μισή δουλειά. Γιατί τα περίφημα beach bars και τα μπαράκια σας υπόσχονται… συγκινήσεις.

Αν είστε πιστοί οπαδοί του τρίπτυχου sun, sand & music, αν θέλετε ολοήμερα parties, με μουσικές επιλογές που ξεσηκώνουν και τον πιο «δύσκολο» θαμώνα και ενώ μικροσκοπικά σφηνάκια και πολύχρωμα cocktails ρέουν άφθονα, τότε βρήκατε τον… παράδεισό σας!

Την πιο κοσμική εκδοχή των beach bars, τη συναντά κανείς από την Άφυτο μέχρι τη Χανιώτη και σε όλη τη Σιθωνία, ενώ άκρως τουριστικά είναι αυτά που εκτείνονται από το Πευκοχώρι μέχρι την Χρούσω. Για πιο «χαλαρές» στιγμές υπάρχουν τα chic and lounge της Σάνης, της Χελώνας και της Λαγόμανδρας. Όποιο κι αν επιλέξετε τελικά, θα διαπιστώσετε ότι η Χαλκιδική δικαίως θεωρείται «Τhe Queen of the Βeach»!

Τα πάρτι στα φημισμένα beach bars της Χαλκιδικής ξεκινούν από νωρίς το απόγευμα, κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή και διαρκούν μέχρι να δύσει ο ήλιος! Αν οι δροσιστικές βουτιές υπό τους ήχους δυνατής μουσικής με συνοδεία ελκυστικών κοκτέιλ είναι αυτό που αναζητάτε, τότε κατευθυνθείτε στις παραλίες της Χανιώτης, Πολυχρόνου, Πευκοχωρίου, Τριστινίκας, Άι Γιάννη κά.

Βουνίσιοι

Εντάξει, καλή η θάλασσα και το μπάνιο, αλλά κάποιοι μπορεί να είναι περισσότερο λάτρεις του… βουνού. Και θέλουν βόλτες άλλου είδους. Κι από αυτό έχει η Χαλκιδική. Τα βουνά Χολομώντας και Ίταμος, οι καταρράκτες της Βαρβάρας, η λίμνη Μαυρόμπαρα με τις σπάνιες χελώνες είναι εκεί και περιμένουν να τα εξερευνήσετε.

Το know better: Οι καταρράκτες της Βαρβάρας βρίσκονται ανάμεσα στα χωριά της Βαρβάρας και της Ολυμπιάδας, σε ένα δάσος γεμάτο ιτάμους. Οι καταρράκτες της Βαρβάρας είναι δύο στον αριθμό και βρίσκονται στο δάσος της Κηπουρίστρας στην ευρύτερη περιοχή του Χολομώντα και το νερό τους τροφοδοτεί το Μαυρόλακα που εκβάλει στην Ολυμπιάδα.

Οι καταρράκτες της Βαρβάρας κρύβονται στο πυκνό δάσος που ανήκει στη Βαρβάρα, αλλά βρίσκονται πιο κοντά στην Ολυμπιάδα. Ακολουθώντας τον ασφάλτινο δασικό δρόμο Βαρβάρας-Ολυμπιάδας, που αποτελεί μια από τις ομορφότερες ασφάλτινες διαδρομές στη Χαλκιδική, θα περάσετε τις χαρακτηριστικές Πέντε Βρύσες (το σημείο αυτό λέγεται και Κρασονέρι) και θα κατηφορίσετε μέχρι να δείτε τη σχετική πινακίδα στ’ αριστερά σας. Οδηγήστε στο βατό χωματόδρομο και στα 2,3 χιλιόμετρα πρέπει να έχετε το νου σας καθώς θα χρειαστεί να στρίψετε όλο αριστερά ακολουθώντας τη «φουρκέτα». Μετά από 900 μ. θα βρεθείτε στο σημείο στάθμευσης. Από εκεί στα 500μ. θα αντικρύσετε τους καταρράκτες.

Η λίμνη Μαυρόμπαρα βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δυτικά του Πολύχρονου σε μια μεγάλη δασική περιοχή γεμάτη πεύκα. Αποτελεί καταφύγιο για δύο σπάνια είδη της ευρωπαϊκής νεροχελώνας (Emys orbicularis και Mauremys caspica), που απειλούνται με εξαφάνιση. Μικρά παγκάκια κατάλληλα τοποθετημένα στην περιοχή σας επιτρέπουν να απολαύσετε με την άνεσή σας αυτήν την πανέμορφη τοποθεσία, που είναι γεμάτη πλούσια βλάστηση.

Πριν από τη λίμνη: Περίπου 3 χιλιόμετρα από το χωριό του Πολυχρόνου και 5 από το Κασσανδρινό, θα ανακαλύψτε ένα εκπληκτικό και εύκολο μονοπάτι: το μονοπάτι της Μαυρόμπαρας. Μέσα από την κρυμμένη φύση της Κασσάνδρας, οι πανέμορφες θεάσεις συναντούν ένα ενδιαφέρον λοφώδες ανάγλυφο όπου ενώνονται το αγροτικό με το δασικό τοπίο. Μετά από μία διαδρομή 2 χιλιομέτρων και μισής ώρα περίπου, θα συναντήσετε τη λίμνη. Ακολουθήστε το μονοπάτι και επισκεφτείτε το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, περιηγηθείτε στον προαύλιο χώρο του, αφουγκραστείτε τη φύση και παρακολουθήστε τα αναρίθμητα φυτά να αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα δείτε το βουνό του Ολύμπου στη δύση και το όρος Άθως στην ανατολή όταν η ορατότητα το επιτρέπει. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 3,2 χιλ και υψόμετρο 154 μέτρα, εύκολη ακόμα και για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Ήταν το 1993 όταν η Καίτη Γαρμπή τραγουδούσε για «… τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη». Αν είστε λοιπόν θαυμαστές του Αριστοτέλη και λάτρεις της φιλοσοφίας του, η Χαλκιδική μπορεί να σας προσφέρει ακόμη μια εμπειρία από τις λίγες: να περπατήσετε στα βήματα του Αριστοτέλη!

Οι σταθμοί είναι δυο: το πάρκο του Αριστοτέλη και τα Αρχαία Στάγειρα, η γενέτειρα του σπουδαίου φιλοσόφου. Το πάρκο του Αριστοτέλη ή αλλιώς το “άλσος του Αριστοτέλη”, είναι το μοναδικό θεματικό πάρκο στη Χαλκιδική, σε υψόμετρο 500 μέτρων με θέα τον κόλπο της Ιερισσού.

Το άλσος προϋπήρχε και η υπέροχη τοποθεσία επιλέχθηκε το 1956 για να φιλοξενήσει το επιβλητικό άγαλμα του Αριστοτέλη, έργο του γλύπτη Νικόλα, ώστε να τιμηθεί ο μεγάλος φιλόσοφος ο οποίος γεννήθηκε στα Αρχαία Στάγειρα.

Τα Αρχαία Στάγειρα είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Χαλκιδικής. Είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη, του μεγαλύτερου φιλοσόφου της αρχαιότητας, δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βρίσκονται περίπου 500 μ. νοτιοανατολικά του σημερινού χωριού της Ολυμπιάδας, πάνω σε μια μικρή, ορεινή χερσόνησο, η οποία ονομάζεται “Λιοτόπι”

Στο πάρκο θα δείτε πρωτότυπα διαδραστικά όργανα που λειτουργούν βάση των φυσικών νόμων που περιέγραψε στα έργα του ο Αριστοτέλης και ιδιαίτερα στο έργο του «Τα Φυσικά». Στο πάρκο σώζεται ακόμη και ένα μέρος από τον πύργο του Μαδέμ Αγά που επί τουρκοκρατίας ήταν το διοικητικό κέντρο των μεταλλείων της περιοχής των Σιδηροκασίων. Απέναντι από το πάρκο μπορείτε να επισκεφτείτε το οθωμανικό λουτρό (χαμάμ) που βρίσκεται εκεί από τον 15 αιώνα, ένα ακόμη ιστορικό αξιοθέατο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Στο πάρκο του Αριστοτέλη μπορεί να δοκιμάστε να παίξετε με ένα τεράστιο, γρανιτένιο μουσικό όργανο βάρους πέντε τόνων, να δημιουργήσετε τρελές δίνες σε έναν σωλήνα νερού και να δημιουργήσετε οπτικές ψευδαισθήσεις με περιστρεφόμενους δίσκους! Το πάρκο έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες αλλά και για μαθητές καθώς συνδυάζει την εκπαίδευση με τη διασκέδαση, και την θεωρία με την πράξη! Υπολογίζεται ότι κάθε καλοκαίρι, το πάρκο επισκέπτονται περισσότερα από 15.000 άτομα.

Must see: Να “παίξετε” με τα διάφορα διαδραστικά όργανα όπως: πυξίδα, τηλεσκόπια, πρίσμα, ηλιακό ρολόι, φακό, πεντάφωνο, ξυπνητήρι, οπτικούς δίσκους κ.α.

Να περπατήσετε στα βήματα του Αριστοτέλη! Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο περιπατητικό μονοπάτι, 14χιλ, που συνδέει το Πάρκο του Αριστοτέλη με τα αρχαία Στάγειρα!

Last but not least

Και φυσικά, Χαλκιδική σημαίνει και κάτι ακόμα: Άγιο Όρος! Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Άθως -ή Άγιο Όρος, όπως είναι ευρέως γνωστό- είναι η πνευματική πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Στον Άθω βρίσκονται 20 μοναστήρια, 15 σκήτες και περίπου 700 καλύβια και κελιά ή ερημητήρια, τα οποία κατοικούν περίπου 2.000 μοναχοί. Το «περιβόλι της Παναγίας» είναι ο παράδεισος της ανατολικής χερσονήσου της Χαλκιδικής. Η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους είναι ο σημαντικότερος φορέας της ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Η θρησκευτική κοινότητα με τα μοναστήρια που μετρούν πάνω από 1.000 χρόνια ζωής και δράσης, τα κελιά κρυμμένα σε σπηλιές, σκαρφαλωμένα σε βράχια, τους πύργους, τους τρούλους, τα καμπαναριά, τους ύμνους της…

Αν και οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να μπουν στην αθωνική πολιτεία, μπορούν να θαυμάσουν τα μεγαλοπρεπή μοναστήρια με μια σύντομη κρουαζιέρα στη δυτική ακτή της χερσονήσου του Άθω, όπως όλοι οι επισκέπτες του Αγίου Όρους. Τα σκάφη αναχωρούν καθημερινά από την Ουρανούπολη (στην ανατολική ακτή) και τον Όρμο Παναγιάς (στη Σιθωνία).

Κι αν επιλέξετε την κρουαζιέρα, τότε πολύ πιθανόν θα δείτε δελφίνια να συνοδεύουν το σκάφος.

Το πλοίο πλέει 500 μέτρα από την ακτή προκειμένου οι επιβάτες να θαυμάσουν τα μεγαλοπρεπή μοναστήρια στη δυτική ακτή της χερσονήσου του Άθω. Για 40 λεπτά περίπου μέχρι το πρώτο μοναστήρι, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το κάλλος της φύσης: μοναδικές παραλίες και άγρια ομορφιά από πράσινο, βουνό, χαράδρες και απότομα βράχια.

Το πρώτο μοναστήρι είναι της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου και στη συνέχεια, Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Ιερά Μονή Παντελεήμωνος (Ρώσικο), Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, τη Δάφνη (λιμάνι), Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Ιερά Μονή Γρηγορίου, Ιερά Μονή Διονυσίου, Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και οι σκήτες, Νέα Σκήτη και Αγίας Άννας.

Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μοναδικές φωτογραφίες, να ακούσετε την ξενάγηση, να ταΐσετε τους γλάρους που πετούν ασταμάτητα πάνω από καράβι ή να απολαύσετε από το σνακ – μπαρ οποιοδήποτε ρόφημα.

Για όλα αυτά αλλά και για πολλά περισσότερα… κλικ εδώ!

Φωτογραφίες: visit-halkidiki.gr