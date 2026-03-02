Σατανική οικιακή βοηθός δολοφόνησε τον έναν εργοδότη και άρπαξε πλάκες χρυσού από τον άλλον – Πώς οι αρχές συνέδεσαν τις δύο υποθέσεις

Μια άγρια δολοφονία πριν σχεδόν μια δεκαετία στα Εξάρχεια, μια κλοπή ράβδων χρυσού, τρία χρόνια πριν Κηφισιά, μια μαύρη τρίχα, ένα ποτήρι με «φρέσκα» αποτυπώματα και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, ένωσαν τις δυο υποθέσεις και έδειξαν ως κεντρικό πρόσωπο μια οικιακή βοηθό που δολοφόνησε τον έναν εργοδότη της στο κέντρο της Αθήνας και έκλεψε από τον δεύτερο τον «θησαυρό» που φύλαγε στα υπόγεια της πολυτελούς κατοικίας στην Κηφισιά.

Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ενώσουν τα κομμάτια των υποθέσεων και να δέσουν χειροπόδαρα τη σατανική οικιακή βοηθό για να την οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άγρια δολοφονία στα Εξάρχεια: Τον έδεσε πισθάγκωνα, τον «έσκασε» με μαξιλάρια και άφησε ανοικτό τον ανεμιστήρα

Η πρώτη υπόθεση που για περίπου μια δεκαετία, είχε λάβει διαστάσεις ενός γρίφου – θρίλερ για δυνατούς λύτες, διαδραματίστηκε στα Εξάρχεια. Θύμα της 33χρονης σήμερα, σατανικής οικιακής βοηθού, ένας 92χρονος. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία «στις 12:00 η ώρα περίπου της 11-8-2017, ο ηλικιωμένος βρέθηκε δολοφονημένος, από την ανιψιά του, εντός ισογείου διαμερίσματος στο οποίο διέμενε μόνος του, στην οδό Τσιμισκή, στην Αθήνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι θύρες της εισόδου του διαμερίσματος ήταν ανασφάλιστες κατά την άφιξη των Αστυνομικών, χωρίς όμως να είναι δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το ενδεχόμενο παραβίασής τους.

Το υπνοδωμάτιο – σαλόνι του διαμερίσματος παρουσίαζε εικόνα έρευνας και ένας ανεμιστήρας, στραμμένος προς το κρεβάτι, βρέθηκε σε λειτουργία. Το πτώμα βρέθηκε επάνω στο κρεβάτι, σε πρηνή θέση, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη, στο ύψος των καρπών. Επάνω στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα, μαξιλάρια, ένα παντελόνι και διάφορα άλλα τεμάχια υφάσματος. Σε κοντινή απόσταση από το πτώμα βρέθηκε ένα μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε, υπολογίστηκε ότι ο χρόνος θανάτου, τοποθετείται 36 έως 48 ώρες προ γενόμενης αυτοψίας (11-08-2017). Η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί λόγω της σήψης του πτώματος, ενώ αποκλείστηκαν οι οστικές κακώσεις.

Κατά την εξερεύνηση που έγινε την 11-08-2017 στο ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Τσιμισκή, στα Εξάρχεια αλλά και σε αυτοκίνητο, βρέθηκαν τμήματα αποτυπωμάτων, τα οποία παραμένουν ανόμοια. Κατά την έρευνα του αυτοκινήτου του θύματος, βρέθηκε στο δάπεδο, μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού, μια τρίχα μαύρου χρώματος. Η ανάλυση DNA της τρίχας, απέδωσε γενετικό τύπο που ανήκει σε θήλυ άτομο.

Τα γενετικά στοιχεία του ανωτέρω ατόμου εμπεριέχονται σε μίγματα γενετικών στοιχείων, που ανιχνεύτηκαν στα τεμάχια ονύχων δεξιού χεριού του θύματος, σε διχτυωτή μαξιλαροθήκη που βρέθηκε κατά την αυτοψία στο σπίτι του θύματος, στο κάθισμα του οδηγού και στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, του αυτοκινήτου του θύματος. Η δικογραφία, που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 1045/2/5006/1-λη΄ από 28-5-2024 αναφορά του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

Η αρπαγή των ράβδων χρυσού με το σήμα των Illuminati και η αποκάλυψη από το άδειο ποτήρι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τρία χρόνια πριν, η αρπαγή τριών ράβδων χρυσού στην Κηφισιά, ήταν αυτή που σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της πανούργας οικιακής βοηθού και φυσικά του τέλους της φρικαλέας δράσης της.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία: «Αναφέρεται ότι, την 29-11-2023, ο 59χρονος σήμερα κάτοχος των πλακών, μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και υπέβαλε έγκληση κατά της οικιακής βοηθού του, για διακεκριμένη κλοπή που τελέστηκε σε βάρος του, μεσημβρινές ώρες της 28-11-2023, εντός της οικίας του στη Νέα Κηφισιά.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 12:15΄ ώρα έως την 12:45΄ ώρα της 28-11-2023, η οικιακή βοηθός, ενώ βρισκόταν στην οικία του θύματος και ασχολούνταν με οικιακές εργασίες, αφαίρεσε από την υπόγεια αποθήκη, δίχως να γίνει αντιληπτή, τρεις πλάκες χρυσού και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις αφαιρεθείσες πλάκες χρυσού, η μία είναι βάρους 36 γραμμαρίων και φέρει το ισραηλινό σύμβολο των Illuminati, η δεύτερη είναι βάρους 32 γραμμαρίων και φέρει το σύμβολο της Ρωσίας και η τρίτη είναι βάρους 34 γραμμαρίων και φέρει ελβετικά σύμβολα. Η συνολική αξία τους, κατά την κλοπή, ανερχόταν στα 130.000 ευρώ.

Παράλληλα, παρέδωσε στους Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς το ποτήρι από το οποίο είχε πιει η οικιακή βοηθός, καθώς και το ηλεκτρονικό της τσιγάρο για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την αναφορά αποτελεσμάτων αναζήτησης στο εθνικό αρχείο δεδομένων γενετικών τύπων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίων, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης της ανθρωποκτονίας του ηλικιωμένου με τον γενετικό τύπο που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίου, που κατασχέθηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής σε βάρος του θυματος της Κηφισιάς, ο οποίος αντιστοιχεί στην οικιακή βοηθό.

Ενόψει των ανωτέρω το Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς διαβίβασε την υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής σε βάρος του 56χρονου στην ανωτέρω Υπηρεσία μας για τη συνέχιση της προανάκρισης».

Ομολόγησε

Οι αρχές, έχοντας πλέον αδιάσειστα στοιχεία, το απόγευμα της 01-03-2026, προσήγαγαν την οικιακή βοηθό στην Ασφάλεια και την εξέτασαν για την υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής στην Κηφισιά.

Η 33χρονη, δήλωσε ότι γνώριζε τον 59χρονο και εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του. Αναφορικά με τις ράβδους χρυσού ανέφερε ότι ο εργοδότης της, τις της είχε δώσει λέγοντας μάλιστα ότι ήταν ψεύτικες. Όμως δεν ομολόγησε μόνο αυτό…

Όταν η εξέταση στράφηκε στη δολοφονία του ηλικιωμένου, «έσπασε» και ομολόγησε τη συμμετοχή της στην ανθρωποκτονία του περιγράφοντας με λεπτομέρεια τις πράξεις της.

Σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε, πρωινές ώρες της 02-03-2026, παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία που διαμένει βρέθηκε ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Από το αρχείο της Ασφάλειας προέκυψε ότι η οικιακή βοηθός, έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για παράβαση «Απλή Σωματική Βλάβη», «Απειλή», «Εξύβριση», «Κλοπή» και «Ληστεία».

Σε βάρος της οικιακής βοηθού έχει εκδοθεί το υπ’ αριθ. 4/2026 από 20-2-2026 Ένταλμα Σύλληψης του 1ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, για «Ανθρωποκτονία με δόλο» και «Ληστεία» στο πλαίσιο της υπόθεσης της ανθρωποκτονίας του ηλικιωμένου.

Πρωινές ώρες της 02-03-2026, η 33χρονη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών ενώ παραπέμφθηκε και «Διακεκριμένη κλοπή» και παράβαση του νόμου «Περί Όπλων».