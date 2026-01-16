Σε έξαρση γρίπη και COVID-19: Εκτόξευση σε εισαγωγές και θανάτους – Εκατοντάδες παραμένουν ανεμβολίαστοι

Στη δίνη της COVID-19 και της γρίπης βρίσκεται η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες, με αρκετούς από τις ευπαθείς ομάδες να συνεχίζουν να μένουν ανεμβολίαστοι, τη στιγμή που εισαγωγές στα νοσοκομείο αυξάνονται δραματικά.

Το φαινόμενο της καθυστέρησης μεταξύ της αρχικής νόσησης από γρίπη στην κοινότητα και της επιδείνωσης που εν τέλει οδηγεί στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνεται με χαρακτηριστικό τρόπο. Η νέα επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ αποκαλύπτει ότι η χώρα μας πλήττεται από ένα πολυ-κυματικό φορτίο ιώσεων, με την «πρωτιά» να παίρνει η γρίπη. Αυξημένα και τα κρούσματα αλλά και οι εισαγωγές από COVID-19.

Εκατοντάδες ασθενείς -οι περισσότεροι με συννοσηρότητες και δυστυχώς ανεμβολίαστοι για τη γρίπη- οι οποίοι μέχρι πριν λίγες ημέρες αντιμετώπιζαν την ίωση στο σπίτι, πλέον κατακλύζουν τα νοσοκομεία.

Η «ψαλίδα» πλέον έκλεισε και η πίεση μετατοπίστηκε από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία και ιδιώτες γιατρούς) απευθείας στους θαλάμους νοσηλείας των νοσοκομείων του ΕΣΥ, που πλέον άρχισαν να γεμίζουν ασφυκτικά.

Από τις 24 εισαγωγές που έγιναν στην τελευταία εφημερία της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», όπως μας λέει ο Διευθυντής ΕΣΥ και Καθηγητής Πνευμονολογίας, Στέλιος Λουκίδης, οι 5 ήταν ασθενείς με γρίπη, συννοσηρότητες και ανεμβολίαστοι και 1 ασθενείς με αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

«Για να μπουν μέσα με γρίπη, σημαίνει ότι έχουν συννοσηρότητες, οι οποίες έχουν επηρεαστεί, ή ότι έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια. Τώρα το γιατί δεν εμβολιάστηκαν; Δεν είναι επειδή δεν το πιστεύουν το εμβόλιο, αλλά κυρίως γιατί θεώρησαν -αυτό που είναι το μεγάλο λάθος στην Ελλάδα με τους εμβολιασμούς της γρίπης- ότι επειδή έχει καλό καιρό, «άστο μωρέ….». Κοιτάξτε όμως, τι γίνεται…. Η γρίπη έχει στην Ελλάδα ένα καθοριστικό εποχιακό κομμάτι, ανεξάρτητο από την βαρύτητα του καιρού», αναφέρει ο Καθηγητής και προσθέτει πώς η γρίπη κυριαρχεί περίπου 25 Δεκεμβρίου με τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, κάθε χρόνο.

«Άρα δεν πρέπει να τη συνδυάζει κανένας με το καιρό, πρέπει να τη συνδυάζει με αυτή την εποχικότητα που έχει κάθε φορά», εξηγεί ο κ. Λουκίδης.

Γρίπη: Η ακτινογραφία της αύξησης τις δύο τελευταίες εβδομάδες

Οι επίσημοι αριθμοί από τις καταγραφές των επιστημόνων του ΕΟΔΥ κατά τις δυο τελευταίες εβδομάδες, το επιβεβαιώνουν.

Συγκεκριμένα καταγράφονται τα εξής για την γρίπη:

Νέες εισαγωγές: 871 έναντι 722 (Αύξηση +20,6% )

(Αύξηση ) Εισαγωγές σε ΜΕΘ: 15 έναντι 12 (Αύξηση +25% )

(Αύξηση ) Θάνατοι: 8 έναντι 5 (Αύξηση +60%)

COVID-19: Η σιωπηρή επιστροφή

Η νόσος COVID-19 που προκαλεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2 φαίνεται να έχει μια «σιωπηρή» διασπορά, η οποία δεν αποκλείεται να μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ενώ η προσοχή όλων είναι στη γρίπη, ο SARS-CoV-2 επανέρχεται σιωπηρά αλλά επιθετικά.

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, αγγίζοντας το +28,6%.

Αναλυτικότερα:

Νέες εισαγωγές: 189 έναντι 147 (Αύξηση +28,6%)

Θάνατοι: 6 έναντι 5 (Αύξηση +20%)

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό είναι το προοίμιο για ένα δεύτερο ισχυρό κύμα μέσα στον Φεβρουάριο, καθώς η νέα κακοκαιρία και ο παγετός θα ευννοήσουν τη διασπορά σε κλειστούς χώρους.

RSV: Ο αόρατος εχθρός των θαλάμων νοσηλείας

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ο ιός που «γεμίζει» τα νοσοκομεία:

Στην κοινότητα , η θετικότητά του φαίνεται χαμηλή (1%).

, η θετικότητά του φαίνεται χαμηλή (1%). Στα νοσοκομεία (δίκτυο SARI): Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 9%.

Πρόκειται για μια τεράστια απόκλιση που αποδεικνύει ότι ο RSV δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα, αλλά μια αιτία σοβαρής πνευμονίας για βρέφη και ηλικιωμένους, που συχνά διαφεύγει της διάγνωσης στα απλά rapid tests της γειτονιάς.

Το «στοίχημα» της νέας επερχόμενης κακοκαιρίας

Με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει κι άλλο τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τα σχολεία σε πλήρη λειτουργία, η κοινότητα θα είναι πρακτικά «αιχμάλωτη» των ιώσεων, σίγουρα έως τα τέλη Μαρτίου.

«Από τον αριθμό των εμβολιασμών που έγιναν θα δείτε ότι έγιναν πάρα πολλοί εμβολιασμοί το Δεκέμβριο», σχολιάζει ο Καθηγητής Λουκίδης και προσθέτει:

«Πράγμα που δεν έχει λογική, διότι συνήθως εμβολιαζόμαστε το πρώτο Δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν συννοσηρότητες. Και τώρα η έκθεση του ΕΟΔΥ δείχνει μία άνοδο στους σκληρούς δείκτες της γρίπης. Το πικ θα γίνει εκεί προς τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Δεν νομίζω ότι ακόμα το φτάσαμε», σημειώνει.

Αν η θετικότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα παραμένει στο θηριώδες 47%, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο οι σκληροί δείκτες των νοσοκομείων θα δοκιμάσουν τις αντοχές του ΕΣΥ, καταλήγουν οι επιστήμονες.