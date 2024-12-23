Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κυλλήνη σε χαμηλό εστιακό βάθος

\n\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5\u03b3\u03ad\u03b8\u03bf\u03c5\u03c2 3 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b2\u03c1\u03ac\u03b4\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b5\u03c5\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 (23\/12\/2024) \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b7.\n\u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b3\u03b5\u03c9\u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03bc\u03b9\u03ba\u03cc \u03b9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b9\u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03bf \u03bf \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b7 \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 17,5 \u03c7\u03bb\u03bc \u03b5\u03bd\u03ce \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u03bd\u03bf\u03c4\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03cc\u03bb\u03b7\u03c2. \n\n\n