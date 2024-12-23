Ελλάδα

Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κυλλήνη σε χαμηλό εστιακό βάθος

Σεισμός 3 Ρίχτερ στην Κυλλήνη σε χαμηλό εστιακό βάθος

Σεισμός μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/12/2024) στην Κυλλήνη.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο ο σεισμός στην Κυλλήνη είχε εστιακό βάθος 17,5 χλμ ενώ το επίκεντρο ήταν νότια νοτιοδυτικά της πόλης.

Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo