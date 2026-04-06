Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) στα Ιωάννινα αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα ήταν επιφανειακός γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 16,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα που μίλησε στην ΕΡΤ η δόνηση εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων στην περιοχή.

«Έχουμε εδώ κι ένα μήνα περίπου, από τις 10 Μαρτίου μια σεισμική δραστηριότητα με εκατοντάδες σεισμούς στην ευρύτερη, αλλά με μικρά μεγέθη δεν έχουν υπερβεί τους 5 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ. Είχαμε πριν λίγα λεπτά δόνηση, αλλά σε άλλο εστιακό χώρο, όχι στον ίδιο που είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα».

Επισήμανε ότι η σεισμική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί αλλά δεν θα δώσει μεγαλύτερο σεισμό: «Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Γιάννενα, παρά το μικρό του μέγεθος. Σε καμία περίπτωση τα σεισμικά μεγέθη στην περιοχή δεν θα ξεπεράσουν τα 5 Ρίχτερ, θα είναι λίγο ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας».