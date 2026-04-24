Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου – Έγινε αισθητός σε όλο το νησί

Μεγάλος σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 06:18 (24/4/2026) στα ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κρήτη ήταν στα 9,7 χλμ. και τοποθετείται 25 χλμ. νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο, είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο Ευθύμης Λέκκας.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ νωρίτερα: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

«Ο σεισμός έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο»

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφεριάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, ο σεισμός φαίνεται να είχε διάρκεια και έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας.

Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Είχε διάρκεια, είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς.

Δεν είχε ένα μεγάλο εστιακό βάθος για αυτό και υπήρχε να γίνει αισθητός σε όλη την ανατολική Κρήτη. Οι αναφορές που έχω είναι από την Σητεία μέχρι και το Ηράκλειο».

Πολλοί μετασεισμοί

Μιλώντας ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews, Γιώργος Λαμπράκης, στην Κρήτη τόνισε ότι δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη ακολουθία, με μετασεισμούς, με χαρακτηριστικά μεγέθη 3,8 3,5 3,2 3,6, ενώ το εστιακό βάθος του κύριου σεισμού ήταν στα 9,7 χιλιόμετρα.

Η ώρα του σεισμού ήταν τέτοια που εκείνη την ώρα, υπήρχε αρκετός κόσμος ξυπνούσε για να ετοιμαστεί για να πάει στη δουλειά του.