Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου – Είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλο το νησί

Μεγάλος σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 06:18 (24/4/2026) στα ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κρήτη ήταν στα 9,7 χλμ. και τοποθετείται 25 χλμ. νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές και τα σχολεία αναμένεται να λειτπυργήσουν κανονικά.

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο, είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο Ευθύμης Λέκκας.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ νωρίτερα: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

«Ο σεισμός έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο»

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφεριάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, ο σεισμός φαίνεται να είχε διάρκεια και έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας.

Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Είχε διάρκεια, είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς.

Δεν είχε ένα μεγάλο εστιακό βάθος για αυτό και υπήρχε να γίνει αισθητός σε όλη την ανατολική Κρήτη. Οι αναφορές που έχω είναι από την Σητεία μέχρι και το Ηράκλειο».

Έντονη σεισμική ακολουθία

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία», τόνισε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νοτιοδυτικά του Λασιθίου το πρωί της Παρασκευής.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει ήδη από τις 14 του μήνα, με διαδοχικές δονήσεις που κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες, γεγονός που είχε θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή. «Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπορεί να έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός. Δεν ήμασταν σίγουροι για το μέγεθος, αλλά υπήρχε ένα “alert” για τη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα μικρότερες δονήσεις, με μεγέθη από 2,9 έως 3,8 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας. Ο κ. Καραστάθης εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ισχυρότεροι μετασεισμοί.

«Θεωρώ ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιον ισχυρότερο μετασεισμό της τάξης των 4,5 έως 4,7 Ρίχτερ. Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά.