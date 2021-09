«Υπάρχει η περιοχή της Θήβας, η οποία από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται σε συνεχή διέγερση» είπε ο διευθυντής ερευνών σεισμολογίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών…

Με αφορμή το μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, που ταρακούνησε το πρωινό της Δευτέρας όλο το νησί και άφησε πίσω του έναν νεκρό, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, είπε στο ΑΝΤ1: «Δε σας κρύβω ότι η περίπτωση της Θήβας εξετάστηκε και αυτή μαζί με του Αρκαλοχωρίου, στην έκτακτη συνεδρίαση επιτροπής σεισμικού κινδύνου στις 21 Ιουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι και η περιοχή αυτή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή»…

Για το σεισμό που έγινε στην Κρήτη, είπε ότι «ο σεισμός αυτός έγραψε μεγάλη ιστορία. Είναι η πρώτη φορά από την ενόργανη περίοδο της σεισμολογίας, δηλαδή από το 1900 και μετά που καταγράφεται επάνω στο νησί της Κρήτης ισχυρός σεισμός τέτοιου μεγέθους.

6.5M in Heralion Crete. video + pics showing damage to historical buildings in the Greece Earthquake.#greece #crete #heraklion pic.twitter.com/ZMRw1IpBFZ