Σεισμός στη Θεσπρωτία: Νέος μετασεισμός, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση –  Κλειστά αύριο τα σχολεία στα Ιωάννινα

Νέος ισχυρός μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ αναστάτωσε τους κατοίκους της Θεσπρωτίας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03.2026).

Ο μετασεισμός σημειώθηκε στις 17:02 το απόγευμα της Κυριακής (08. 03.2026). Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ με το επίκεντρο να σημειώνεται 7χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία.

Την ίδια ώρα, γίνονται προσπάθειες να επανέλθει το ρεύμα σε οικισμούς που μετά τον σεισμό αντιμετωπίζουν ζήτημα με την ηλεκτροδότηση. Υπενθυμίζεται ότι από τον ισχυρό σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα (09.03.2026) τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, μετά τον σημερινό σεισμό.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ζημιές σε παλιά σπίτια και πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό

Ήδη έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή με ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού. Από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί, με τελευταίο έναν στα 3,7 Ρίχτερ στις 17:02.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κατοικίες ή υποδομές, ωστόσο σε παλιά σπίτια και κτίρια καταγράφονται πτώσεις και μικρής κλίμακας ζημιές.

Επίσης, αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζεται στις περιοχές Κουρέντα και Λεπτοκαρυά Φιλιατών, ενώ μικρές ζημιές έχουν αναφερθεί σε ορισμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία Ηπείρου, με τον υπεύθυνο Δημήτρη Μαυρογιώργο και το προσωπικό να επιχειρούν από το γραφείο επιχειρήσεων, παρακολουθώντας την κατάσταση και συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων, η μετασεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται θεωρείται φυσιολογική για την περίπτωση, ενώ προς το παρόν δεν αναμένεται νέος μεγάλος σεισμός από την ίδια περιοχή, σύμφωνα με την εξέλιξη του φαινομένου και τα έως τώρα δεδομένα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε μάλιστα γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Επίσης, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Καθηγητής Σεισμολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Γιώργος Καβύρης για τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ. Μιλώντας στο ethnos.gr εκτιμά πως ο σεισμός που έγινε στις 05:32 με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας και σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα είναι ο κύριος σεισμός και αυτό προκύπτει από τη συνολική εικόνα που υπάρχει από τα τέλη Φεβρουαρίου όταν και ξεκίνησε η σεισμικότητα στην περιοχή.

«Από τις 22 Φεβρουαρίου στην ίδια περιοχή είχαν καταγραφεί πολλοί μικροί σεισμοί με μεγαλύτερο μέγεθος το 2,5. Όπως αποδεικνύεται πλέον πρόκειται για προσεισμούς. Λίγο μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 4,7, ενώ μέχρι τις 11 το πρωί της Κυριακής 8/3 σημειώθηκαν δύο σεισμοί μεγέθους περίπου 3,5 και τέσσερις μετασεισμοί μεγέθους περίπου 3.

Επομένως, εκτιμώ πως πρόκειται για μια ομαλή εξέλιξη του φαινομένου. Όπως δείχνει η μελέτη των γεγονότων από την αρχή της ακολουθίας, παρατηρείται η κλασική ακολουθία προσεισμών, κύριου σεισμού και μετασεισμών, με τη μετασεισμική δραστηριότητα να εξελίσσεται φυσιολογικά».

Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές στον δομημένο ιστό, ωστόσο τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι κατοικίες που έχουν παρουσιάσει ακόμη και μικρές φθορές δεν πρέπει να κατοικούνται πριν προηγηθεί έλεγχος από μηχανικό.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας την παραμονή κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα κατολισθήσεων.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε.

Όσον αφορά στις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Ζημιές σε σπίτι στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας

Ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού, καταγράφονται από τα συνεργεία του των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου. Ειδικότερα, από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων. Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών.

Μία από τις περιοχές στο νομό Ιωαννίνων που μετρά αρκετές ζημιές από την ισχυρή δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 05:30 ,είναι το χωριό Χίνκα του Δήμου Ζίτσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, Βαγγέλη Ιωάννου έπειτα από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σε όλη την τοπική κοινότητα , διαπιστώθηκαν ζημιές σε αρκετές κατοικίες. Οι σημαντικότερες εντοπίστηκαν στον συνοικισμό Λάλιζα, όπου καταγράφηκαν μεγάλες φθορές στην εκκλησία, πεσμένοι τοίχοι και σοβαρές ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια.

Ευτυχώς, οι κάτοικοι γλίτωσαν από τα χειρότερα και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες με τους κατοίκους να αναμένουν τις επόμενες μέρες την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

Σε συνεννόηση με τον Δήμο Ζίτσας, όλοι οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια θα κριθούν ακατάλληλα θα μεταφερθούν σε ξενώνες για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου , ο οποίος παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.