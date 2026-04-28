Σεισμός στην Σκιάθο – Έγινε αισθητός στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι στην Σκιάθο και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Ο σεισμός στις Σποράδες είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά Σκιάθου με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους. 

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι η δόνηση είχε διάρκεια και έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Ζημιές δεν έχουν αναφερθεί, αλλά κάποια αντικείμενα σε ήταν σε ορισμένα σπίτια έπεσαν.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8 χιλιόμετρα. 

Στην περιοχή ακολούθησε ένας μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ και ένας ακόμα 2,4.

