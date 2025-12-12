Σεπόλια: Η στιγμή που άγνωστος σπάει βιτρίνα καφετέριας με καπάκι φρεατίου – Κλέβει χρήματα και αναψυκτικά και εξαφανίζεται

Ένας άνδρας, φορώντας κουκούλα, κρατά ένα καπάκι από φρεάτιο με το οποίο σπάει βιτρίνα καφετέριας στα Σεπόλια. Ο στόχος του είναι να αδειάσει το ταμείο του μαγαζιού, ωστόσο δεν είπε «όχι» και σε κάποια αναψυκτικά…

Ο άνδρας μπαίνει στην καφετέρια στα Σεπόλια, στην οδό Βορείου Ηπείρου και αφού πηγαίνει στο ταμείο και παίρνει τα χρήματα που βρήκε μέσα κατευθύνεται προς το ψυγείο για να πάρει και αναψυκτικά.

Αμέσως μετά τρέπεται σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου και το ertnews εξασφάλισε βίντεο από τη θρασύτατη ληστεία.

Όπως φαίνεται, ο δράστης «κατεβάζει» την τζαμαρία με ένα καπάκι από φρεάτιο.

Δεν πτοήθηκε ούτε όταν τα σπασμένα γυαλιά πέφτουν πάνω του.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είπε ότι είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.