Σέρρες: «Αν έφυγε από τα χέρια μου ζητάω συγγνώμη» λέει μέσα από τα κρατητήρια ο 15χρονος που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

«Αν το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητώ συγχώρεση» λέει στο newsit.gr μέσα από τα κρατητήρια ο 15χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες.

Η ανθρωποκτονία που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (5/1/2025) στις Σέρρες, συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο, ενώ την ίδια ώρα έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια και τους φίλους του 17χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 17χρονος είχε δεχτεί δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος.

Ο 15χρονος χθες το απόγευμα (7/1/2026) οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Μέχρι τότε κρατείται και μέσα απο τα κρατητήρια της αστυνομίας, μιλάει στο newsit.gr δίνοντας τις δικές του εκδοχές για το περιστατικό.

«Από ότι έχω πληροφορηθεί ακούγεται ότι το παιδί πέθανε από τραύματα στο στομάχι του. Εγώ σε εκείνο το σημείο δεν τον χτύπησα ποτέ» λέει στο newsit.gr o 15χρονος και συνεχίζοντας προσθέτει: «Κάτι λένε και ότι οδηγούσε ένα αμάξι, δεν ξέρω κάτι τέτοια ακούγονται. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι λένε ότι το παιδί ήταν έξω στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν σπίτι μου».

Συνεχίζοντας ο 15χρονος υποστηρίζει ότι έχει πολλές τύψεις για ότι έγινε, ενώ ισχυρίζεται ότι το περιστατικό συνέβη για μηνύματα που έστελνε ο 17χρονος στην κοπέλα του. «Αν όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια και μετά από τον Θεό. Έχω πολλές τύψεις στο κεφάλι μου και δεν είναι η φυλακή. Αυτά που λέγανε για την κοπέλα ναι ισχύουν, αλλά εγώ δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, τώρα όμως έγινε το κακό».