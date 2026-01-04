Σέρρες: Αυτοκτονία «βλέπουν» οι αρχές για τον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού σώματος – Η νεκροψία θα δώσει τις απαντήσεις

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των τοξικολογικών, περιμένει η οικογένεια του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, του οποίου η σορός βρέθηκε το Σάββατο (03.01.2026) από κυνηγούς στο όρος Μπέλλες.

Αν και η σορός του διοικητή βρέθηκε σε κακή κατάσταση -έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα-, εκτιμάται πως δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές «βλέπουν» αυτοκτονία μιας και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροίων Σερρών φαίνονταν ανήσυχος και δεν κοιμόταν πολύ, όπως αποκαλύφθηκε από τα ευρήματα του smartwatch του.

Η σορός του 45χρονου βρέθηκε από κυνηγούς – μέλη του ΟΦΚΑΘ, στο όρος Μπέλλες στη θέση «Χωνί» σε υψόμετρο 1430 μέτρων σε ένα αρκετά «περίεργο» σημείο, όπως το χαρακτηρίζουν.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στον λαιμό του.

Τα μέλη του ΟΦΚΑΘ ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές όπου έσπευσαν στο σημείο για την συλλογή των στοιχείων αλλά και την απομάκρυνση της σορού.

Από πολύ νωρίς φαινόταν πως η σορός ανήκει στον 45χρονο μιας και τα ρούχα του ταίριαζαν με τα ρούχα που φορούσε ο διοικητής την ημέρα που εξαφανίστηκε. Η οικογένειά του αναζητούσε τα ίχνη του από τις 23 Δεκεμβρίου ενώ για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Το συγκινητικό σημείωμα στο σακάκι του

Ενώ η οικογένειά του έψαχνε απεγνωσμένα ένα στοιχείο που θα τους οδηγούσε στα ίχνη του, η σύζυγός του βρήκε ένα σημείωμα σε κάποιο σακάκι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο 45χρονος είχε αφήσει στη τσέπη ενός σακακιού του το μικρό κομμάτι χαρτί στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή είχαν επικεντρωθεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να αποκαλυφθεί η τελευταία διαδρομή που έκανε με το αυτοκίνητό του. Πέρα από αυτό προσπαθούσαν να ανακτήσουν και πληροφορίες από το smartwatch του.

Στα ευρήματα που ανέκτησαν αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud φαίνονται οι τελευταίες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος αλλά και η ψυχολογική του κατάσταση.

Ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ 2 με 3 ώρες κάθε βράδυ και φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή τη νύχτα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.