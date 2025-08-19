Ελλάδα

Σέρρες: Μετανάστης απέδρασε από κλειστή δομή και συνελήφθη – Προσπάθησαν να ξεφύγουν άλλοι 5

Χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών οι μετανάστες, Αιγύπτιοι στην καταγωγή, πιάστηκαν και επέστρεψαν στη δομή
Μετανάστης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στα πόδια το έβαλε ένας μετανάστης που κρατούνταν σε κλειστή δομή φιλοξενίας στον δήμο Σιντικής στις Σέρρες. Ο νεαρός απέδρασε και προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον έψαχναν αλλά εν τέλει συνελήφθη.

Ο μετανάστης, ένας 21χρονος Αιγύπτιος, το «έσκασε» από την δομή φιλοξενίας Σερρών, το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025) και προσπάθησε να κρυφτεί σε δάσος. Τότε οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέχρι που εν τέλει τον βρήκαν και τον συνέλαβαν.

Μαζί με τον 21χρονο, προσπάθησαν να αποδράσουν άλλοι 5 Αιγύπτιοι, ηλικίας από 18 έως 25 χρόνων. Χάρη στην άμεση αστυνομική επέμβαση, δεν τα κατάφεραν.

Ο 21χρονος κατηγορείται για απόδραση και άλλοι 5 για απόπειρα απόδρασης. 

Ελλάδα
