Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες

Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες, το μεσημέρι του Σαββάτου (3.1.25).

Όπως έγινε γνωστό, αναγνωρίστηκαν τα ρούχα και το αυτοκίνητο του άτυχου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια. Η σορός που βρέθηκε είναι σε κακή κατάσταση και τα ρούχα του μοιάζουν με τα ρούχα που φορούσε ο 45χρονος την ημέρα της εξαφάνισής του.

Τον νεκρό άνδρα βρήκαν τυχαία κυνηγοί – μέλη του ΟΦΚΑΘ οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Με τη σειρά τους, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο βουνό και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση του σορού και τη συλλογή στοιχείων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, από τις Σέρρες, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

«Η επιμονή και η υπομονή της ομάδας του ΟΦΚΑΘ για μια ακόμα φορά δικαιώθηκε. Η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου βρέθηκε σε μια πολύ δύσβατη περιοχή του όρους Μπέλλες στη θέση Χωνί, από μέλη της ομάδας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ Χρήστος Ράμος στο newsit.gr.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε μία ημέρα αργότερα όταν η σύζυγός του συνειδητοποίησε πως κάτι κακό του έχει συμβεί μιας και δεν μπορούσε να τον βρει.

Για τον εντοπισμό του έχει εκδοθεί και Silver Alert.

Πως κινήθηκαν οι έρευνες

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή είχαν επικεντρωθεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να αποκαλυφθεί η τελευταία διαδρομή που έκανε με το αυτοκίνητο. Πέρα από αυτό προσπαθούσαν να ανακτήσουν και πληροφορίες από το smartwatch του.

Στα ευρήματα που ανέκτησαν αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud φαίνονται οι τελευταίες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος αλλά και η ψυχολογική του κατάσταση.

Ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ και φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος στο όρος Μπέλλες, βρήκαν μέσω του cloud μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σαν αυτές που συνήθιζε να κάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αρχές βρήκαν και ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.