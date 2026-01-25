Ελλάδα

Σέρρες: Τα περίεργα σχόλια στα social media της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή με ταινία – Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Πριν από μία εβδομάδα, καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε τη διευθύντρια για άσκηση σωματικής βίας, γεγονός που οδήγησε επίσης στην έναρξη ΕΔΕ
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια γυμνασίου στις Σέρρες η οποία φίμωσε με χαρτοταινία μαθητή μέσα στην τάξη. Τα σχόλια που έκανε στα social media προκαλούν πολλά ερωτήματα.

Η καθηγήτρια απο τις Σέρρες συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με εξαγορά 10 ευρώ την ημέρα.  Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη, ωστόσο τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Η ίδια απολογήθηκε λέγοντας ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία, αλλά ισχυρίστηκε πως όταν επέστρεψε στην τάξη βρήκε τον μαθητή δεμένο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι εις βάρος της διευθύντριας είχαν ήδη διατυπωθεί καταγγελίες από τον Σύλλογο Γονέων για ανάρμοστη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να έχει κινηθεί ΕΔΕ, ενώ κατά καιρούς παράπονα είχαν εκφράσει και μαθητές καθώς και εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα, μόλις πριν από μία εβδομάδα, καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε τη διευθύντρια για άσκηση σωματικής βίας, γεγονός που οδήγησε επίσης στην έναρξη ΕΔΕ. 

Όπως αποκαλύφθηκε, γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα πολλοί ήταν οι καθηγητές που απέφευγαν να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο για να μην έρχονται σε επαφή μαζί της. Από την άλλη αρκετοί γονείς είχαν αλλάξει σχολείο στα παιδιά τους.

«Οίκος ανοχής… με διδακτορικό!!!»

Πολλά ήταν και τα ερωτήματα για τα σχόλια που έκανε στα social media  και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, την οποία διαχειρίζονταν η ίδια. Γονείς είχαν καταγγείλει ότι από τη μία προχωρούσε σε συνεχείς επισημάνσεις, αλλά και καρδούλες για το πόσο αγαπάει το σχολείο, από την άλλη, είχε κάνει ένα σχόλιο, στο οποίο ανέφερε: «Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας. Οίκος ανοχής… με διδακτορικό!!! Σας παρακαλούμε μη ρίχνετε άλλα κέρματα στην Fontana di Trevi… Υπάρχει ανοικτό κιβώτιο στον Ιερό Ναό… για την ενίσχυση των αδυνάτων». Η συγκεκριμένη ανάρτηση όπως ήταν φυσικό είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξαρτήτως της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το κατά πόσο πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός ή αν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν.

