Ελλάδα

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση ηλικιωμένου άντρα – Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Ο άντρας έφυγε το πρωί από το σπίτι του για κυνήγι και έκτοτε έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη του
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί στις Σέρρες για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί από το πρωί της Παρασκευής 21.11.2025.

Πρόκειται για έναν 85χρονο άνδρα που έφυγε από το σπίτι του σε χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες νωρίς το πρωί της Παρασκευής με την εξαφάνισή του να γίνεται αντιληπτή αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 85χρονος έφυγε με το μηχανάκι του για κυνήγι και δεν είχε επιστρέψει μέχρι το μεσημέρι όπως συνήθιζε, κάτι που αναστάτωσε την οικογένειά του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 85χρονου συμμετέχουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νιγρίτας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν αύριο Σάββατο με το πρώτο φως της ημέρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
125
108
102
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο ντοκουμέντο με διπλή επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης στην Καλλιθέα - Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα
Ο άνδρας πρώτα λήστεψε και έριξε κάτω τη γυναίκα, και μέσα σε ένα λεπτό επέστρεψε στο σημείο, όσο εκείνη βρισκόταν ακόμη κάτω, και της πήρε την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό
Καλλιθέα
22χρονος έπαθε μόλυνση μετά από κατανάλωση σούσι στην Θεσσαλονίκη - Πρόκειται για την πρώτη που σημειώνεται στην Ελλάδα
Οι ιστολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν την παρουσία παρασίτου του γένους Anisakis, γνωστού για τις δηλητηριάσεις που προκαλεί μετά από κατανάλωση ωμού ή ανεπαρκώς μαγειρεμένου ψαριού
Σούσι
Πλημμύρισαν τα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας - Το φαινόμενο «orographic lifting» που «έπνιξε» την βορειοδυτική Ελλάδα
Υπερχείλισε και ο ποταμός Άραχθος, δημιουργώντας «ποτάμια» και «καταρράκτες» στα ορεινά χωριά, καθιστώντας τις μετακινήσεις των πολιτών δύσκολες έως ανέφικτες
Κακοκαιρία
Στη φυλακή οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 20χρονο στην Ημαθία -Έτρεχε με 150 χλμ, μεθυσμένος και με «πειραγμένο» αυτοκίνητο
Ήταν μεσάνυχτα της 6ης Ιανουαρίου το 2022 όταν κόπηκε ξαφνικά το νήμα της ζωής για έναν 20χρονο στην Ημαθία σε τροχαίο δυστύχημα. Ένας οδηγός,...
Το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο
Newsit logo
Newsit logo