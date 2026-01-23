Σφοδρό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «στούκαρε» σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο

Τρομακτικές είναι οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου λίγο πριν τις 14:00 στο Αγρίνιο.

Μεσήλικας άνδρας, οδηγός του αυτοκινήτου στο Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να γίνει το τροχαίο και αυτός να τραυματιστεί.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Θυσίας. Το όχημα σύμφωνα με πληροφορίες κινούνταν με υψηλή ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας προσέκρουσε στο δέντρο, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός μαθητή αφού τα παιδιά είχαν σχολάσει λίγο πριν το ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου και δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.