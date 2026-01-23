Ελλάδα

Σφοδρό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «στούκαρε» σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δέντρο / Φωτό agriniopress.gr

Τρομακτικές είναι οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου λίγο πριν τις 14:00 στο Αγρίνιο.

Μεσήλικας άνδρας, οδηγός του αυτοκινήτου στο Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να γίνει το τροχαίο και αυτός να τραυματιστεί.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Θυσίας. Το όχημα σύμφωνα με πληροφορίες κινούνταν με υψηλή ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας προσέκρουσε στο δέντρο, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός μαθητή αφού τα παιδιά είχαν σχολάσει λίγο πριν το ατύχημα.

Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δέντρο
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δέντρο / Φωτό agriniopress.gr
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δέντρο
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δέντρο / Φωτό agriniopress.gr

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου και δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

