Σία Κοσιώνη: Δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός της εβδομάδας

Tα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της
Σία Κοσιώνη
H Σία Κοσιώνη / NDP PHOTO

Αν και η πορεία της υγείας της είναι ενθαρρυντική, οι θεράποντες ιατροί της Σίας Κοσιώνη εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο εξιτηρίου εντός της εβδομάδας είναι μάλλον απίθανο.

Η κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη παρουσιάζει σημάδια καθημερινής βελτίωσης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε λόγω πνευμονίας από πνευμονιόκοκκο. Η δημοσιογράφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου «Metropolitan», με τους γιατρούς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο και η ανάρρωσή της εξελίσσεται ομαλά.

Στο πλευρό της παραμένει σταθερά ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, στηρίζοντάς την σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας της. Αν και η πορεία της υγείας της είναι ενθαρρυντική, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο εξιτηρίου εντός της εβδομάδας είναι μάλλον απίθανο.

Η πνευμονία, όπως σημειώνουν, αποτελεί μια σοβαρή λοίμωξη που απαιτεί όχι μόνο επαρκή φαρμακευτική αντιμετώπιση και ιατρική παρακολούθηση, αλλά και σταδιακή αποκατάσταση των δυνάμεων του οργανισμού, τόσο κατά τη νοσηλεία όσο και κατ’ οίκον.

Η περιπέτεια της υγείας της Σίας Κοσιώνη ξεκίνησε με συμπτώματα που εκδηλώθηκαν από τις αρχές της εβδομάδας, με υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή. Παρά την έντονη αδιαθεσία, η ίδια μετέβη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ στο Φάληρο, φορώντας μάλιστα προστατευτική μάσκα, με σκοπό να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο νοσοκομείο Metropolitan.

Η εισαγωγή της στη ΜΕΘ αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, με σκοπό τη στενή παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας, καθώς οι γιατροί εκτίμησαν ότι η λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο είχε προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση.

Η ανταπόκρισή της στην αντιβίωση υπήρξε θετική από την αρχή, με τους θεράποντες γιατρούς να εκφράζουν από νωρίς συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Πηγή: iatropedia.gr

