Σίφνος: Συγκλονιστικές εικόνες από drone πάνω από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου – Στον Πειραιά μεταφέρονται οι 3 σοροί για ιατροδικαστική εξέταση

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας (17.8.26), καθώς λίγα τμήματα από λιωμένους έλικες και το απανθρακωμένο «κουφάρι» του Bell 206 είναι το μόνο που έχει απομείνει στον χώρο της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς.

Οι σοροί του 53χρονου χειριστή του ελικοπτέρου και των Βρετανών νεόνυμφων μεταφέρονται σήμερα στον Πειραιά για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας στη Σίφνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρχαν και παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιωμένοι έλικες, απανθρακωμένη άτρακτος και καμένη γη

Σε πλάνα από το drone του Orange Press Agency, διακρίνεται η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου, τα συντρίμμια καθώς και η καμένη ύλη στη γύρω του περιοχή.

Οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας κατέπεσε το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Από τα διαλυμένα συντρίμμια ανασύρθηκαν απανθρακωμένες οι σοροί του Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.

​Ο χώρος της συντριβής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, παραμένει πλήρως αποκλεισμένος από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς τίποτε δεν πρέπει να αλλοιωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

​Ταυτόχρονα, στο νησί μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για να συνδράμουν στις έρευνες.

«Τα σώματά τους ήταν ακέραια»

Ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν ο Εμμανουήλ Σωμαράκης, γενικός γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ύστερα από ειδοποίηση των αρχών. Εκεί διαπίστωσε δυστυχώς ότι και οι τρεις επιβαίνοντες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Όπως ανέφερε στο Mega, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια και εκτίμησε ότι οι επιβαίνοντες θα είχαν σωθεί με τραύματα εάν δεν είχε ξεσπάσει η μοιραία πυρκαγιά.

«Ήμουν εφημερία και με κάλεσαν, εκτός από το ΕΚΑΒ, που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, με κάλεσαν από πέντε μεριές οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές ούτως ή άλλως για να τρέξω με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ήταν ήδη αργά».

«Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί».

«Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματα τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν διαμελιστεί, που σημαίνει ότι και η πτώση ήταν κάπως ομαλή».

«Προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50μέτρα. Αν ήταν ίσιο μέρος ίσως να προσγειωνόταν. Οι άνθρωποι θα σωζόντουσαν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε».

Όπως συμπλήρωσε ο Εμμανουήλ Σωμαράκης, σημειώθηκε πολύωρη καθυστέρηση στην περισυλλογή των σορών, με τις τοπικές αρχές και το ιατρικό προσωπικό να παραμένουν στο σημείο για πάνω από έξι ώρες, περιμένοντας την εντολή του εισαγγελέα και του ιατροδικαστή.

«Ενώ ήταν όλες οι τοπικές αρχές εδώ για να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να επέμβουμε, δεν μπορούσαμε να επέμβουμε και περιμέναμε μέχρι τις 12 για να δώσει εντολή ο εισαγγελέας και ο ιατροδικαστής. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, δεν είχε κανένα νόημα να είμαστε από τις 6 μέχρι τις 12:30 εκεί, ενώ έπρεπε να έχει δοθεί εντολή αμέσως ή να τους περισυλλέξουμε ή να μην τους περισυλλέξουμε, κάτι το οποίο δεν θα ήταν σωστό βεβαίως».