Σητεία: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο – Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι

Τραγικό τέλος είχε ένας 16χρονος στη Σητεία, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης (13.01.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Ερημούπολης στη Σητεία όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του.

Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο 16χρονος που έχασε τη ζωή του, δύο 17χρονοι (ανάμεσά τους και ο οδηγός) και ακόμη δύο επιβάτες ηλικίας 19 και 16 χρόνων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως για τον έναν ανήλικο δεν υπήρχε πλέον καμία δυνατότητα σωτηρίας.

Το σημείο που συνέβη η τραγωδία είναι παντελώς ερημικό και βρίσκεται λίγο μετά το Βάι σύμφωνα με το cretalive.gr. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το χωριό του 16χρονου που σκοτώθηκε, την Μαρωνιά. Οι υπόλοιποι συνεπιβάτες είναι από άλλα χωριά της Σητείας. Οι Αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τις συνθήκες της τραγωδίας και αναμένουν να λάβουν καταθέσεις από τους τέσσερις φίλους, ενώ στο σημείο θα γίνει νέα αυτοψία σήμερα. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι τι έκαναν σε εκείνη την ερημιά οι πέντε φίλοι και τι πήγε στραβά και το αυτοκίνητο έφυγε εκτός πορείας σε μία ευθεία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όχημα ανήκε στον πατέρα του 16χρονου που έχασε τη ζωή του. Οι γονείς του 17χρονου οδηγού συνελήφθησαν, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.