Σκύρος: Η απάντηση της παθολόγου της Σκύρου στην καταγγελία της οικογένειας του 46χρονου που πέθανε από ανακοπή – «Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και έγιναν όλες οι ενέργειες»

Τη δική της απάντηση στην καταγγελία της οικογένειας του 46χρονου που έχασε τη ζωή του την Καθαρά Δευτέρα από ανακοπή ενώ είχε επισκεφθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου έδωσε η παθολογός και υπεύθυνη του Ιατρείου.

Την Παρασκευή (20/02) ο 46χρονος επισκέφτηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή, καθώς ένιωθε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος, συνοδευόμενο από βήχα. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας του 46χρονου, η γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις. Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί διαπίστωσαν πως πρόκειται για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Πέμπτης (26.2.26) η παθολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Πολυδύναμου Ιατρείου Σκύρου, Αγγελική Μανωλάκη, το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε κανονικά και έγιναν όλα όσα προβλέπονται.

Τι απαντά η παθολόγος του Πολυδύναμου Ιατρείου Σκύρου

Η Αγγελική Μανωλάκη, παθολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Πολυδύναμου Ιατρείου Σκύρου, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντος, μετέφερε όσα συνέβησαν κατά την άφιξη του 46χρονου στο ιατρείο.

«Την Παρασκευή, μεσημβρινή ώρα το πρωινό μου ωράριο, ενώ εξέταζα τα επείγοντα, μπήκε μέσα η γιατρός υπαίθρου, γιατί είμαστε δύο γιατροί αυτή τη στιγμή στο ιατρείο και μου λέει ότι έξω είναι και ένας ασθενής, γιατί δεν υπήρχε μεγάλη συσσώρευση περιστατικών, ο οποίος ‘θέλει να εξεταστεί για ένα βηχαλάκι’. Αυτή ήταν η συνομιλία μου μεταξύ εμού και της αγροτικού μου γιατρού.

«Δεν ήρθε ποτέ απόγευμα, δεν είπα ποτέ εγώ ειρωνικά ‘τι ώρα είναι αυτή που ήρθες;’. Το μόνο που είπα είναι βγαίνοντας έξω και πηγαίνοντας στο διοικητικό, ρώτησα και λέω “εσείς τι περιμένετε;”. Λέει “Έχει ένα βήχα 15 μέρες και θέλει να εξεταστεί”».

«Αυτή την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλές λοιμώξεις του αναπνευστικού και ο άνθρωπος είπε ότι είχε κάνει και ένα εμπύρετο πριν από 10-15 μέρες. Μπήκε συνοδεία της συζύγου του, δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια, δεν χτύπησε την πόρτα των επειγόντων, δεν είχε όψη πάσχοντος, δεν είχε δύσπνοια, είχε καλή αναπνοή. Ήρθε μεταξύ βάρδιας, της πρώτης εργασίας του και του δεύτερου δρομολογίου του, να εξεταστεί γιατί είχε βήχα 15 μέρες. Λοιπόν, μπήκε λοιπόν συνοδεία της συζύγου και λέω “Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα, τι άλλαξε;” και η απάντηση ήταν “να πάρει αντιβίωση μπας και γίνει καλά”».

«Εξετάστηκε λοιπόν και επειδή δεν είχε ακροαστικά ευρήματα, θερμομετρήθηκε, πήραμε την πίεση, έγινε πλήρη παθολογική εξέταση για το σύμπτωμα το οποίο είχε, ο ασθενής εξήλθε περιπατητικός χωρίς άλλο σύμπτωμα να αναφερθεί στα επείγοντα, χωρίς να έχει εμπύρετο, ενεργό λοίμωξη του αναπνευστικού, με καλό κορεσμό οξυγόνου, χωρίς κανένα άλλο συνοδό σύμπτωμα και πήρε οδηγίες για τον ξηρό, μεταλοιμώδη πιθανώς ή αλλεργικό βήχα».

«Ο ασθενής δεν απασχόλησε ποτέ ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Από τα λεγόμενα των κατοίκων υπηρέτησε τη βάρδια του κανονικά εκτελώντας και τα έκτακτα δρομολόγια Σκύρος – Κύμη.

«Την Καθαρά Δευτέρα στις 08:30 ώρα με κάλεσε η αγροτικός γιατρός ότι έχει κληθεί από έναν ασθενή στο ιατρείο με συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας. ‘Κυρία Μανωλάκη θα του κάνω το καρδιογράφημα, σας το στέλνω’, είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία στο τηλέφωνο μαζί της και λέω “στείλτο και έρχομαι”».

«Υπεβλήθη σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ζωτικά και ανέφερε ότι κατά την κρίση του βήχα του ξηρού εμφανίστηκε μια δυσχέρεια στην αναπνοή. Ο ασθενής λοιπόν υπεβλήθη σε όλη τη πλήρη κλινική εξέταση και από την αγροτικό και από εμού, γιατί καθώς κατέβαινα στο ιατρείο, γνωρίζοντας ότι υπάρχει καρδιολόγος ιδιώτης στο νησί, τον κάλεσα από το τηλέφωνο μου και του είπα ότι έχουμε ένα καρδιολογικό, αν δεν είναι τίποτα να κάνουμε μια ποσοτική, να ξυπνήσουμε τον ιδιώτη, τροπονίνη και να του κάνετε και έναν υπέρηχο καρδιάς να δούμε αν έχει κάποια υποκινησία, γιατί αλίμονο κι αν όλα τα οπισθοστερνικά δεν τα εξετάζαμε, δίναμε οδηγίες και φεύγανε χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφήματα και λέγαμε “έχετε πνευμονία, έχετε αλλεργικό βήχα, φύγετε”».

Όπως ανέφερε η παθολόγος, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και έγιναν όλες οι ενέργειες: πλήρης κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για πιθανό στεφανιαίο επεισόδιο και σταθεροποίηση του ασθενούς. Τελικά, ο ασθενής μεταφέρθηκε συνοδευόμενος στην Κύμη με πλοίο, το οποίο καθυστέρησε για να τον παραλάβει, έπειτα από συνεννόηση με το ΕΚΑΒ.