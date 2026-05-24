Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από τσακωμό

Ο 67χρονος βρέθηκε νεκρός από την κόρη του μέσα στο σπίτι του
Άγγελος Λαμπίδης
Συγκλονίζει μία αδιανόητη δολοφονία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ (23/5/2026) στη Θεσσαλονίκη με έναν 30χρονο άνδρα να ομολογεί πως σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καβγά. 

Ο 67χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα (24/5/2026) τις 15:55 από την κόρη του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Στο σημείο της δολοφονίας βρισκόταν και ο γιος του, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου (23/5/2026) σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον με ένα σκαμπό μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για την υπόθεση και στο σημείο πάει ιατροδικαστής.

