Ελλάδα

Σοκ στη Χαλκίδα: Κατέρρευσε ξαφνικά σπίτι μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο και σύννεφο σκόνης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης
«Νύχτα τρόμου» στη Χαλκίδα. Σπίτι κατέρρευσε ξαφνικά την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026), προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν εγκλωβισμούς στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το evima.gr και το eviaonline.gr, αργά το βράδυ της Κυριακής στη Χαλκίδα, ένα παλιό σπίτι σωριάστηκε αιφνιδιαστικά στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη.

Το κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μάρτυρες περιγράφουν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ακολουθούμενο από σύννεφο σκόνης και εικόνες καταστροφής.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων.

Κάτοικοι παρακολουθούν αναστατωμένοι και οι αρχές επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

