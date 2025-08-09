Σοκαριστική υπόθεση παιδικής πορνογραφίας: 38χρονος ταυτοποιήθηκε για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασε στα ίχνη ενός 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να κακοποίησε διαδικτυακά ανήλικη και να την εξανάγκασε και να κακοποιήσει σεξουαλικά την αδερφή της.

Σχηματίστηκε εις βάρους του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις Αρχές της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ μέσω Europol, για διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, φέρεται να χειραγώγησε ανήλικη από τη Βουλγαρία, ασκώντας ψυχολογική πίεση και προκαλώντας φόβο, ώστε να αποσπάσει από εκείνη υλικό σεξουαλικού περιεχομένου, στο οποίο εμφανιζόταν η ίδια. Σύμφωνα με τις αρχές, την εξανάγκασε επίσης να κακοποιήσει σεξουαλικά την ανήλικη αδερφή της.

Μετά από έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και εντοπίστηκε η οικία του, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και τρεις σκληροί δίσκοι.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα εξεταστούν εργαστηριακά από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.