Ελλάδα

SOS από ιστιοφόρο ανάμεσα σε Πάρο και Δήλο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, ενώ το «Blue Star Delos» παραμένει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί
Ιστιοφόρο σε κίνδυνο
πηγή Facebook

Ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS το βράδυ της Κυριακής (10.08.2025) ενώ έπλεε μεταξύ Πάρου και Δήλου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στο ιστιοφόρο που έστειλε SOS επιβαίνουν δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, ενώ παράλληλα το επιβατηγό – οχηματαγωγό «Blue Star Delos» έχει λάβει εντολή να παραμείνει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί.

 

 

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το ιστιοφόρο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην Πολωνία κηδεύτηκε ο καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή - «Η 43χρονη να περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή» λέει ο αδερφός του
Την επιμέλεια των δύο 11χρονων διδύμων έχει ζητήσει η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή πριν 40 μέρες - Την αποφυλάκισή της ζήτησε η πρώην σύζυγος του θύματος
Ο Πολωνός καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή
1
Newsit logo
Newsit logo