Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός μηχανής

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20.8.25) στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή βγήκε από την πορεία της, για άγνωστο λόγο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ μετά τη σύγκρουση σύρθηκε στο οδόστρωμα και προσέκρουσε και σε δεύτερο ΙΧ.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και δίνει μάχη για τη ζωή του.