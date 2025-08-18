Σοβαρό τροχαίο στην Καβάλα με 3 τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκαν 2 αυτοκίνητα μετά από τροχαίο στην Καβάλα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε το βράδυ της Κυριακής (17.08.2025) στον επαρχιακό δρόμο Ποδοχωρίου – Ακροποτάμου Καβάλας, μεταξύ 2 αυτοκινήτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έγινε το τροχαίο αν και από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε να επέμβει και η πυροσβεστική.

Οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.