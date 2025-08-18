Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Καβάλα με 3 τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης
Φωτογραφία από proininews.gr
Φωτογραφία από proininews.gr

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκαν 2 αυτοκίνητα μετά από τροχαίο στην Καβάλα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε το βράδυ της Κυριακής (17.08.2025) στον επαρχιακό δρόμο Ποδοχωρίου – Ακροποτάμου Καβάλας, μεταξύ 2 αυτοκινήτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έγινε το τροχαίο αν και από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική.

Αυτοκίνητο
Φωτογραφία από proininews.gr
Αυτοκίνητο
Φωτογραφία από proininews.gr
Φωτογραφία από proininews.gr
Φωτογραφία από proininews.gr

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε να επέμβει και η πυροσβεστική.

Οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι κατηγορούμενοι για εμπρησμούς θα οδηγούνται πλέον στη φυλακή – Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Πάτρα προφυλακίστηκαν – Συνέπεια των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αυστηροποιούν τις ποινές για τους εμπρηστές
Καμμένα στην Πάτρα 2
Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για το έγκαυμα σε 5χρονο από παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη - «Τα μηχανήματα συντηρούνταν κανονικά»
Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση - Ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου φέρεται να υποστηρίζει πως υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών
Παιχνίδι 2
Newsit logo
Newsit logo