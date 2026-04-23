Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στον ΒΟΑΚ – Δείτε εικόνες

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπου ένα φορτηγό – τράκτορας συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23.04.2026) επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Γεωργιούπολης στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το ΙΧ συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με το φορτηγό.

Οι οδηγοί των οχημάτων έχασαν τον έλεγχο με αποτέλεσμα και τα δύο να καταλήξουν στο πλάι του δρόμου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με σκοπό τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λόγω του τροχαίου, το σημείο έκλεισε από την τροχαία, με τα οχήματα να παραμένουν σταματημένα επί του Βόρειου Οδικού Άξονα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.

