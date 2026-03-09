Σπάνε κοντέρ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων – Άνοδος σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης που ξεπέρνα τα 25 λεπτά το λίτρο

Με τις τιμές των καυσίμων να σημειώνουν καθημερινά ανοδική πορεία και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ένα ράλι που θα συνεχιστεί με τις ίδιες ταχύτητες, για βενζίνη και πετρέλαιο, και για τις επόμενες ημέρες, κινούνται οι οδηγοί και οι βενζινοπώλες. Μέσα σε διάστημα εννέα ημέρων το ντίζελ έχει εκτοξευτεί σε αρκετά σημεία της Αττικής πάνω από 1,8 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει σημειώσει αύξηση που φτάνει μέχρι στιγμής 25 λεπτά.

Βρισκόμαστε στην ένατη ημέρα από την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο και οι οικονομικές συνέπειες του εξαπλώνονται σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου κινείται πλέον στη ζώνη των 120 ευρώ, ενώ ακόμα κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει πότε και που θα σταθεροποιηθεί. Στις 27 Φεβρουάριου η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στα 1,751 ευρώ ενώ χθες έφτασε στα 1,832 ευρώ. Την ίδια ώρα πετρέλαιο κίνησης είχε εκτοξευτεί στα 1,772 ευρώ από 1,565 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έφτασε στα 1,366 ευρώ από 1,179 ευρώ που ήταν πριν εννέα ημέρες.

Ωστόσο υπάρχουν πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 1,91 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης έχει αγγίζει τα 1,83 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται ακόμα και στα 1,41 ευρώ.

«Σήμερα οι τιμές έχουν ήδη ανέβει. Για παράδειγμα, εγώ είχα αγοράσει αμόλυβδη την Παρασκευή και σήμερα αγόρασα ξανά. Είτε αγοράσεις το Σάββατο είτε τη Δευτέρα, ουσιαστικά είναι η ίδια τιμή. Η τιμή ανέβηκε από περίπου 1,79 στα 1,819 ευρώ. Κάθε μέρα βλέπουμε αλλαγές στα τιμολόγια. Συνήθως μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει νέα αύξηση, γίνεται μία αναπροσαρμογή και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.

Αύριο που θα πάρουμε νέο τιμολόγιο, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το πετρέλαιο ανεβαίνει ακόμα πιο γρήγορα. Έχει προηγηθεί η άνοδος στο φυσικό αέριο, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο και τελευταία ανεβαίνει η αμόλυβδη βενζίνη. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω παραλάβει σήμερα πετρέλαιο» λέει στο newsit.gr η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

«Από την Πέμπτη που είχα παραλάβει ήταν περίπου στο 1,669, αλλά ήδη έμαθα ότι έχει ξεπεράσει το 1,70 και μπορεί να το δεις 1,71 ή 1,72. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω χωρίς νέο τιμολόγιο, αλλά αυτό είναι που ακούγεται στην αγορά» και συνεχίζοντας προσθέτει: «Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στο ενισχυμένο πετρέλαιο. Παρέλαβα Τετάρτη και ξανά Παρασκευή και μέσα σε δύο μέρες η τιμή είχε ανέβει 14 λεπτά. Έπαθα σοκ. Έφτασε περίπου στο 1,819».

Μάλιστα η κ. Ζάγκα αποκαλύπτει ότι πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες πρατήριών που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να προμηθευτούν νέες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. «Επικοινωνώ καθημερινά με όλη την Ελλάδα επειδή είμαι και εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας. Πολλοί συνάδελφοι στην Αττική σκέφτονται να σταματήσουν να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί η τιμή έχει φτάσει περίπου στο 1,41. Λένε δηλαδή: «Αν αγοράσουμε τώρα σε αυτή την τιμή και μετά πέσει, θα έχουμε ζημιά». Έτσι, αρκετοί θα πουλήσουν ό,τι απόθεμα έχουν και θα κλείσουν τη σεζόν. Όσο για τον κόσμο, υπάρχει σαφώς φόβος. Το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρξε πανικός το Σάββατο και μετά για λίγες μέρες υπήρχε κανονικότητα. Μόλις όμως κυκλοφόρησε η είδηση ότι ανέβηκε το βαρέλι, σήμερα έτρεξαν όλοι να γεμίσουν. Αν συνεχιστεί αυτό, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί ακόμη και έλλειψη, απλώς επειδή όλοι σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους».

Καθημερινές είναι όμως και οι αλλαγές στις τιμές των καυσίμων και στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. «Σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης το πουλάμε περίπου 1,41 ευρώ το λίτρο, αλλά αύριο πιθανότατα θα είναι πιο ακριβό. Για να καταλάβετε το μέγεθος της αύξησης, από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι τώρα η αμόλυβδη ανέβηκε περίπου 12 λεπτά, το πετρέλαιο κίνησης 34 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 24 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Όταν κάποιος παίρνει 700 ή 800 ευρώ μισθό, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Ευτυχώς που βοηθάει και λίγο ο καιρός και δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για θέρμανση», λέει στο newsit.gr ιδιοκτήτης βενζινάδικου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζοντας προσθέτει: « Σήμερα η απλή αμόλυβδη είναι περίπου στο 1,819 ευρώ το λίτρο. Την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο, την πουλούσαμε γύρω στο 1,69 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση είναι επίσης μεγάλη. Την Τετάρτη που κάναμε μια μεγάλη παραγγελία το δίναμε περίπου 1,534 και σήμερα το πουλάμε περίπου 1,789. Είναι πολύ μεγάλη άνοδος. Το απόθεμα που είχαμε βοήθησε λίγο, αλλά η αγορά πλέον δεν λειτουργεί ομαλά. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αναστάτωση».

Την ίδια ώρα οδηγοί και καταναλωτές κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς οι συνεχής ανατιμήσεις των καυσίμων επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ενώ φοβούνται ότι οι τιμές δεν θα κατέβουν ακόμα κι όταν τις ευνοούν τα διεθνή δεδομένα.

«Αν φτάσει η βενζίνη στα 2,50 ευρώ, προφανώς θα είναι δύσκολο, αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν τιμές κοντά στα 2,30 ευρώ. Δεν είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Αν οι τιμές φτάσουν τόσο ψηλά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κυκλοφορώ λιγότερο με το αυτοκίνητο. Σήμερα γέμισα το ρεζερβουάρ για να μου κρατήσει αρκετό καιρό. Την τελευταία φορά που έβαλα βενζίνη ήταν περίπου στο 1,60 κάτι. Ελπίζω ότι η κατάσταση θα λήξει σχετικά σύντομα», λέει στο newsit.gr οδηγός.

Ένας άλλος προσθέτει: «Στην Ελλάδα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, οι τιμές ανεβαίνουν αμέσως, το ίδιο βράδυ κιόλας. Αυτό το ζούμε όλοι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πόλεμος, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ακρίβεια και ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση. Αλλά αυτό το καθημερινό που συμβαίνει πια έχει παραγίνει. Μέσα σε δύο μέρες η τιμή πήγε στο 1,80. Είναι το κλασικό που γίνεται στην Ελλάδα: την ίδια μέρα που συμβαίνει κάτι στον κόσμο, το ίδιο βράδυ ανεβαίνουν οι τιμές παντού.

Και το πρόβλημα είναι ότι όταν τελειώσει — μακάρι να τελειώσει — η κρίση, η τιμή εδώ θα πέσει μετά από έναν μήνα. Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δύσκολα πέφτει».