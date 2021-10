Ενώ ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS, MAMSE, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής Γενικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Governor του ACS για το Ελληνικό Τμήμα, Γραμματέας Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, Adjunct Professor of Surgery of Ohio State University, δήλωσε κατά την εκλογή του: «Αποτελεί τεράστια τιμή για εμένα προσωπικά, η εκλογή μου στην κορυφαία Εκπαιδευτική Ακαδημία χειρουργών του κόσμου. Από τα πρώτα βήματα της Λαπαροσκοπικής Xειρουργικής έως και την εγκαθίδρυση της Ρομποτικής Χειρουργικής, πάντοτε πίστευα πως η εκπαίδευση των χειρουργών στις νέες τεχνολογίες αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη ενός ιατρού. Η μεταλαμπάδευση της γνώσης και κυρίως της συσσωρευμένης εμπειρίας μου στους νέους ιατρούς μου προσφέρει μεγάλη χαρά. Είμαι συγκινημένος που το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών με κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους χειρουργούς του κόσμου και πλέον μου δίνεται η δυνατότητα μαζί τους να θέσουμε πυλώνες εκπαίδευσης και να πραγματοποιήσουμε ιδέες για το καλό των χειρουργών αλλά κυρίως για το άριστο αποτέλεσμα της υγείας των χειρουργικών ασθενών. Είμαι πολύ υπερήφανος που από τώρα και στο εξής δίπλα στο όνομα μου θα υπάρχει για πάντα ο τίτλος “MAMSE” που σημαίνει Member of the Academy of Master Surgeon Educators».